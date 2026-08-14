Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει τουλάχιστον 45 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δηλαδή περίπου το 25% του στόλου του, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, το Reaper χρησιμοποιείται για αποστολές επιτήρησης και στοχευμένων πληγμάτων και μπορεί να κοστίζει από 30 έως 50 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τον τύπο των αισθητήρων και των όπλων που φέρει, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το πιθανό κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους από τις πρόσφατες απώλειες ξεπερνά τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα.

Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί εντατικά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, τα drones πετούν με χαμηλή ταχύτητα και συχνά σε χαμηλό ύψος, γεγονός που τα καθιστά σχετικά εύκολους στόχους για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και τους περιφερειακούς συμμάχους τους μέσω οργανώσεων που δρουν στην Υεμένη και το Ιράκ.

Ένας τέταρτος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσει στοιχεία του Πενταγώνου, δήλωσε ότι δεν καταρρίφθηκαν όλα τα Reaper που χάθηκαν. Ένας μη προσδιορισμένος αριθμός συνετρίβη αφού οι χειριστές τους έχασαν τη σύνδεση επικοινωνίας με τα drones, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο κρίσιμος ρόλος των αμερικανικών όπλων που εξαντλούνται

Το Reaper προστίθεται σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο κατάλογο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που έχουν εξαντληθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, αλλά και λόγω της πολυετούς αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία.

Κατά τον πρώτο μήνα της εκστρατείας στο Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk και πάνω από 1.000 πυραύλους Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), μειώνοντας σημαντικά τα αποθέματα όσον αφορά τη δυνατότητα πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας, καθώς και των πλέον περιζήτητων συστημάτων αεράμυνας του αμερικανικού στρατού.

Τέτοιες ελλείψεις έχουν περιορίσει τις στρατιωτικές επιλογές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι εντάσεις με την Τεχεράνη παραμένουν υψηλές, και έχουν αναγκάσει τους Αμερικανούς διοικητές στην περιοχή να αλλάξουν τις αμυντικές τους τακτικές και να κρατούν πυραύλους σε εφεδρεία, όταν κρίνουν ότι ένας εισερχόμενος ιρανικός πύραυλος είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιές ή να απειλήσει ανθρώπους.

Το Πεντάγωνο, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο άρθρο, έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις αναφορές ότι τα αποθέματα όπλων του βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από το Κογκρέσο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση, προκειμένου να καλύψει το κόστος που έχει προκύψει από τον πόλεμο με το Ιράν και να αναπληρώσει τα αποθέματα.

Όπως ανέφερε η Post την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με την κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου, στο περιθώριο συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, την προεδρική εξοχική κατοικία στο Μέριλαντ.

Από την άλλη πλευρά, οι ελλείψεις φαίνεται να έχουν ενθαρρύνει το Ιράν, το οποίο έχει εντείνει τις απαιτήσεις του για έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και για αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί η χώρα από τότε που ο Τραμπ διέταξε την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπήρχαν περίπου 185 Reaper στον στόλο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πριν από την έναρξη της σύγκρουσης - 165 στην Πολεμική Αεροπορία και 20 στο Σώμα Πεζοναυτών - σύμφωνα με δημόσια στοιχεία του προϋπολογισμού και τις ίδιες τις ένοπλες υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα Reaper που χειρίζονται οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μέχρι σήμερα, κανένα από τα Reaper των Πεζοναυτών δεν έχει χαθεί, δήλωσε εκπρόσωπος, ο αντισυνταγματάρχης Τζόσουα Μπένσον, σε ανακοίνωσή του. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη επιχειρούν κυρίως στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

Το Μάιο, ο αντιπτέραρχος Ντέιβιντ Τέιμπορ, ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πεντάγωνο, δήλωσε στη Γερουσία ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων drones είχε μειωθεί σε περίπου 135.

Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής απόσυρσης του Reaper, που κατασκευάζεται από τη General Atomics, και σχεδιάζει έναν νέο στόλο φθηνότερων ένοπλων drones επιτήρησης, τα οποία θα μπορούν να επιτίθενται σε στόχους σε σμήνη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των νομοθετών για ένα συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο με το Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητο για την αναπλήρωση του οπλοστασίου του Πενταγώνου.

Ακόμη και αν το Κογκρέσο εγκρίνει τη χρηματοδότηση, θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν τα αποθέματα που έχουν εξαντληθεί από τη σύγκρουση στο Ιράν και από τα πυρομαχικά που έχουν σταλεί στην Ουκρανία.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στη Γερουσία τον Ιούλιο ότι το Πεντάγωνο θα πρέπει να περιορίσει τις στρατιωτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις εάν δεν εξασφαλιστεί γρήγορα πρόσθετη χρηματοδότηση, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει τον αμυντικό προϋπολογισμό.

Εκτίμησε δε ότι η σύγκρουση θα κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου, αν και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις.

Να σημειωθεί ότι οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο παραμένουν διχασμένοι ως προς την καλύτερη στρατηγική για την εξασφάλιση της πολεμικής χρηματοδότησης και έχουν αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον για τις διακοπές του Αυγούστου.

Ο χρόνος αναπλήρωσης των πυρομαχικών

Αυτή την εβδομάδα, το δεξιόστροφο think tank American Enterprise Institute δημοσίευσε έκθεση που εξετάζει την προσπάθεια του αμερικανικού στρατού να αυξήσει την παραγωγή κρίσιμων πυρομαχικών.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σχέδια του Πενταγώνου έχουν «κρίσιμες εξαρτήσεις», μεταξύ άλλων την ανάγκη για σημαντική επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της αμυντικής βιομηχανίας.

Για παράδειγμα, η αναπλήρωση των αναχαιτιστικών πυραύλων THAAD που χρησιμοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση. Ο συγκεκριμένος πύραυλος χρησιμοποιείται για την άμυνα απέναντι σε εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής της Υπηρεσίας Πυραυλικής Άμυνας των ΗΠΑ (U.S. Missile Defense Agency) είναι 96 πύραυλοι τον χρόνο. Ωστόσο, το Πεντάγωνο ζητά 857 από αυτούς στον αμυντικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και σχεδόν 2.600 συνολικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Με τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής, θα χρειάζονταν «περίπου 27 χρόνια» για να καλυφθεί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σύμφωνα με το AEI.

Χρειάζονται σχεδόν τρία χρόνια για την κατασκευή ενός και μόνο αναχαιτιστικού πυραύλου THAAD, δήλωσε ο Τοντ Χάρισον, ανώτερος συνεργάτης του AEI και συγγραφέας της έκθεσης.

«Ακόμη κι αν τους παραγγέλνατε σήμερα, η παράδοση δεν θα γινόταν πριν ο πρόεδρος Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμά του», δήλωσε ο Χάρισον.

Και άλλα αμερικανικά πυρομαχικά που εξετάστηκαν από το AEI παρουσίαζαν παρόμοιους χρόνους αναπλήρωσης, σύμφωνα με την έκθεση.

Παρότι ο Χέγκσεθ έχει συναντηθεί με πολλές από τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κατασκευή κρίσιμων πυρομαχικών και έχει εξασφαλίσει αυτό που το Πεντάγωνο αποκαλεί «συμφωνίες-πλαίσιο» για την αύξηση της παραγωγής, δεν υπάρχουν ακόμη συμβάσεις ή χρηματοδότηση για να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες εταιρείες στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων.