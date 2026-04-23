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Μακρόν: Επίσκεψη ορόσημο στην Κύπρο - Στο επίκεντρο η συνεργασία των δύο χωρών σε άμυνα και ενέργεια
Ειδήσεις
17:29 - 23 Απρ 2026

Μακρόν: Επίσκεψη ορόσημο στην Κύπρο - Στο επίκεντρο η συνεργασία των δύο χωρών σε άμυνα και ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε την Πέμπτη (23/4) στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο νησί.          

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, καθώς είναι η πρώτη επίσημη διμερής επίσκεψη Γάλλου αρχηγού κράτους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

Τον Γάλλο πρόεδρο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές. Ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ενώ ο κ. Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του πρώτου Προέδρου της χώρας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες εισήλθαν στο Προεδρικό Μέγαρο για κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Κατά την άφιξή του, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξη της χώρας του προς την Κύπρο, λέγοντας προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη: «Θέλω να γνωρίζεις ότι η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό σας, όπως και στο πλευρό του λαού σας».

Επισημαίνεται ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, καθώς και θέματα άμυνας και ενέργειας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη συμβολή της στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στις δύσκολες στιγμές». Τόνισε επίσης τη σημασία της γαλλικής στήριξης, δεδομένου ότι η Γαλλία είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο, σημείωσε ότι στην Κύπρο δεν θεωρείται απλώς ηγέτης μιας χώρας, αλλά ένας στενός φίλος που έχει κερδίσει την εκτίμηση των Κυπρίων.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με την Κύπρο και έκανε λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική και ειλικρινή συνεργασία Γαλλίας - Κύπρου στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και στη συνδρομή της πρώτης στην αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Επιπλέον, χαρακτήρισε την Κύπρο σημαντικό κόμβο της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος και σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα IMEC, που συνδέεται με τις θαλάσσιες μεταφορές, την ενεργειακή διασύνδεση και τη μεταφορά δεδομένων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και αποκλιμάκωσης της έντασης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης μέσω της διπλωματίας.

Τέλος, επισήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την ειρήνη και τον σεβασμό της κυριαρχίας του Λιβάνου.

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