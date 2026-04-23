ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Υποχώρηση μετά τα ρεκόρ - Πιέσεις από γεωπολιτική ένταση και εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
17:04 - 23 Απρ 2026

Wall: Υποχώρηση μετά τα ρεκόρ - Πιέσεις από γεωπολιτική ένταση και εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη 23/4, επιστρέφοντας μέρος των κερδών που είχαν οδηγήσει τον δείκτη S&P 500 και τον Nasdaq Composite σε νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,15% στις 7.127,45 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 0,43% στις 24.551,986 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει απώλειες 0,35% στις 49.317,95 μονάδες.

Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της ημέρας ήταν οι μετοχές της IBM και της ServiceNow, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 9% και 15% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων τους. Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση 2%, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν «σημαντικά», καθώς η εταιρεία επενδύει σε αυτόνομα οχήματα με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρωποειδή ρομπότ.

Και οι δύο βασικοί δείκτες είχαν κλείσει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν ενισχυθεί κατά 1,05% και 1,64% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones είχε καταγράψει άνοδο 340,65 μονάδων ή 0,69%.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ ανέφερε ότι η παράταση της εκεχειρίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς η κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι «σοβαρά κατακερματισμένη».

Παρά ταύτα, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές. Η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά του Ιράν φέρεται να οδήγησε τον αντιπρόεδρο JD Vance στην αναβολή του ταξιδιού του για συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης δεν θα συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «χάσιμο χρόνου». Την ίδια στιγμή, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε δύο εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύεται επίσης από την έως τώρα ισχυρή περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Από τις 87 εταιρείες του S&P που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, το 81% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ενώ το 76% κατέγραψε έσοδα υψηλότερα των προβλέψεων.

«Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B. Riley Wealth. «Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αποτελεσμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η προσοχή μετατοπίστηκε από τις μακροοικονομικές ανησυχίες για τη γεωπολιτική στα επιμέρους εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν θετικά».

«Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοούμε επ’ αόριστον τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed
Χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών
Ειδήσεις

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street
Επιχειρήσεις

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.
Χρηματιστήρια

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
29/07/2026 - 15:03

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 15:00

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Πολιτική
29/07/2026 - 14:56

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/07/2026 - 14:52

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου στο Game on με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ