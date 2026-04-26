ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενεργειακή ανατροπή λόγω Ιράν: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο πετρέλαιο, η Κίνα κερδίζει την πράσινη μετάβαση
Ειδήσεις
20:20 - 26 Απρ 2026

Ενεργειακή ανατροπή λόγω Ιράν: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο πετρέλαιο, η Κίνα κερδίζει την πράσινη μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να ενισχύουν τη θέση τους στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Περσικό Κόλπο αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, η Κίνα φαίνεται να αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο της στροφής προς την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου κατευθύνονται μαζικά προς τις ΗΠΑ, με τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και τα διυλιστήρια να προετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν τις αναταράξεις που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας χάρη στην επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου, φαίνεται να ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους. Οι εξαγωγές αμερικανικού αργού έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς οι ροές από τη Μέση Ανατολή επηρεάζονται από τις εντάσεις και τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.

Η κρίση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την ενεργειακή εξάρτηση από τον Περσικό Κόλπο, αναγκάζοντας κυβερνήσεις και αγορές να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. Σύμφωνα με αναλυτές, η αποκατάσταση της παραγωγής στις πληγείσες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιθανώς χρόνια για να επιστρέψει η παραγωγή στα προ κρίσης επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η γεωγραφική μετατόπιση της ενεργειακής ισχύος γίνεται πιο έντονη. Η Λατινική Αμερική αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, με τη Βραζιλία, τη Γουιάνα, το Σουρινάμ και την Αργεντινή να ενισχύουν σταθερά την παραγωγή τους. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσθήκη εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η Βενεζουέλα εμφανίζει αυξητική τάση στην παραγωγή της, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση αν διεθνείς πετρελαϊκοί κολοσσοί επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη χώρα, μετά από σχετικές πολιτικές προτροπές.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται να συντελείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των καθαρών μορφών ενέργειας. Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση στις αλυσίδες παραγωγής τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, ελέγχοντας μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς ηλιακών πάνελ, ανεμογεννητριών και μπαταριών.

Η βιομηχανική της ισχύς της επιτρέπει να καθορίζει τις εξελίξεις, την ώρα που η παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ επιταχύνεται. Μόνο τον πρώτο μήνα της κρίσης, οι εξαγωγές κινεζικής ηλιακής τεχνολογίας έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η χώρα συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στη μείωση της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου, ενώ η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην εγχώρια αγορά της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, φτάνοντας περίπου στο 50% των νέων πωλήσεων.

Στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους ως κορυφαίος παραγωγός ορυκτών καυσίμων, ενώ η Κίνα εδραιώνεται ως ηγετική δύναμη στην πράσινη μετάβαση. Ανάμεσά τους, η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και ταχείας ενεργειακής μετάβασης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία, με νέους κερδισμένους και χαμένους να αναδεικνύονται μέσα από τη σύγκρουση ορυκτών καυσίμων και καθαρής ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
Ειδήσεις

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ