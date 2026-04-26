Ενεργειακή ανατροπή λόγω Ιράν: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο πετρέλαιο, η Κίνα κερδίζει την πράσινη μετάβαση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να ενισχύουν τη θέση τους στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Περσικό Κόλπο αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, η Κίνα φαίνεται να αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο της στροφής προς την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου κατευθύνονται μαζικά προς τις ΗΠΑ, με τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και τα διυλιστήρια να προετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν τις αναταράξεις που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας χάρη στην επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου, φαίνεται να ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους. Οι εξαγωγές αμερικανικού αργού έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς οι ροές από τη Μέση Ανατολή επηρεάζονται από τις εντάσεις και τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.

Η κρίση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την ενεργειακή εξάρτηση από τον Περσικό Κόλπο, αναγκάζοντας κυβερνήσεις και αγορές να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. Σύμφωνα με αναλυτές, η αποκατάσταση της παραγωγής στις πληγείσες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιθανώς χρόνια για να επιστρέψει η παραγωγή στα προ κρίσης επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η γεωγραφική μετατόπιση της ενεργειακής ισχύος γίνεται πιο έντονη. Η Λατινική Αμερική αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, με τη Βραζιλία, τη Γουιάνα, το Σουρινάμ και την Αργεντινή να ενισχύουν σταθερά την παραγωγή τους. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσθήκη εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η Βενεζουέλα εμφανίζει αυξητική τάση στην παραγωγή της, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση αν διεθνείς πετρελαϊκοί κολοσσοί επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη χώρα, μετά από σχετικές πολιτικές προτροπές.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται να συντελείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των καθαρών μορφών ενέργειας. Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση στις αλυσίδες παραγωγής τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, ελέγχοντας μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς ηλιακών πάνελ, ανεμογεννητριών και μπαταριών.

Η βιομηχανική της ισχύς της επιτρέπει να καθορίζει τις εξελίξεις, την ώρα που η παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ επιταχύνεται. Μόνο τον πρώτο μήνα της κρίσης, οι εξαγωγές κινεζικής ηλιακής τεχνολογίας έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η χώρα συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στη μείωση της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου, ενώ η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην εγχώρια αγορά της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, φτάνοντας περίπου στο 50% των νέων πωλήσεων.

Στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους ως κορυφαίος παραγωγός ορυκτών καυσίμων, ενώ η Κίνα εδραιώνεται ως ηγετική δύναμη στην πράσινη μετάβαση. Ανάμεσά τους, η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και ταχείας ενεργειακής μετάβασης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία, με νέους κερδισμένους και χαμένους να αναδεικνύονται μέσα από τη σύγκρουση ορυκτών καυσίμων και καθαρής ενέργειας.