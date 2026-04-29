Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επεκτείνει τις επιθέσεις της σε βάρος ρωσικών στόχων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω το εύρος των επιθέσεών της κατά ρωσικών στόχων, αναρτώντας παράλληλα υλικό από πλήγμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις της εντός ρωσικού εδάφους, στοχεύοντας διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και λιμενικές εγκαταστάσεις. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η αποδυνάμωση της βασικής πηγής χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς τιμές ενέργειας αυξάνονται λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για επιτυχημένο πλήγμα βαθιά στο ρωσικό έδαφος από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς το ως «νέο στάδιο» στη χρήση ουκρανικών οπλικών συστημάτων με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής ικανότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε επίσης βίντεο στο οποίο φαίνεται καπνός να υψώνεται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή στόχο της επίθεσης. Όπως σημείωσε, η απόσταση του πλήγματος ξεπέρασε τα 1.500 χιλιόμετρα, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιχειρησιακές εμβέλειες».

A report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions – a new stage in the use of Ukrainian weapons to limit the potential of Russia’s war. I am grateful to the guys from the Security Service of Ukraine for their precision.



The straight-line distance is over… pic.twitter.com/8wFRJ6cE8R April 29, 2026

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε αργότερα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αντλιοστάσιο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ, σε απόσταση περίπου 1.500 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη σημειώθηκε νέα επίθεση με drones στο ρωσικό διυλιστήριο στο λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Πρόκειται για το τρίτο πλήγμα στην ίδια εγκατάσταση μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις ένδειξη αυξημένων ουκρανικών ενεργειών ακόμη και κατά στόχων που η Μόσχα θεωρεί πολιτικούς.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι από το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, η χώρα έχει αυξήσει το επιχειρησιακό βεληνεκές των επιθέσεών της κατά περίπου 170%. Παράλληλα, η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώρια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς.

Τον Φεβρουάριο, ουκρανικά drones είχαν πλήξει διυλιστήριο στην περιοχή Κόμι της Ρωσίας, περίπου 1.750 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Ο Ζελένσκι τόνισε τέλος ότι κάθε τέτοιο πλήγμα στοχεύει στη μείωση των δυνατοτήτων της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εξαγωγών πετρελαίου.