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Τσαβδαρίδης: Καταναλωτική πίστη – Ολοκληρωμένο σχέδιο για διαφάνεια, πρόληψη υπερχρέωσης και ουσιαστική προστασία των πολιτών
Πολιτική
15:04 - 29 Απρ 2026

Τσαβδαρίδης: Καταναλωτική πίστη – Ολοκληρωμένο σχέδιο για διαφάνεια, πρόληψη υπερχρέωσης και ουσιαστική προστασία των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Στη στρατηγική της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένας Αποστολάκη.  

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2225 αποτελεί δεδομένη υποχρέωση της χώρας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Πρωθυπουργό της Κυριάκο Μητσοτάκη, επιλέγει να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο ως αφετηρία για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και όχι ως μια απλή διαδικασία τυπικής συμμόρφωσης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς και των πολιτών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, διευκρίνισε ότι οι διατάξεις της Οδηγίας τίθενται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2026, γεγονός που διασφαλίζει την απουσία οποιουδήποτε θεσμικού κενού προστασίας. Το μεσοδιάστημα αξιοποιείται για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του εθνικού πλαισίου, μέσα από εκτενή διαβούλευση με θεσμικούς φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής, οι ενώσεις καταναλωτών καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2026 αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας και τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου καταναλωτικής πίστης, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την ψήφισή του από τη Βουλή, θα ακολουθήσει η πλήρης εφαρμογή του νέου πλαισίου εντός των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών προθεσμιών.

Παρουσιάζοντας τις βασικές παρεμβάσεις, ο κ. Τσαβδαρίδης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω σαφούς προσυμβατικής ενημέρωσης και στην καθιέρωση ουσιαστικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας, με στόχο την πρόληψη της υπερχρέωσης. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο καλύπτει σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, όπως τα σχήματα «Buy Now – Pay Later», ενισχύει την εποπτεία της αγοράς και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για παραβατικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διάσταση της πρόληψης, με την πρόβλεψη πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη διαχείριση οφειλών, καθώς και με την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Στη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς περί καθυστέρησης, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, υλοποιεί μια συγκροτημένη στρατηγική που δίνει έμφαση στην ουσία και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία «αντιγραφής» και «επικόλλησης», αλλά ως ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός πλήρως εφαρμόσιμου και αποδοτικού πλαισίου.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσαβδαρίδης επεσήμανε ότι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό προς τον καταναλωτή, μέσα από πολιτικές που έχουν διάρκεια και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

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