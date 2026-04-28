Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου

Μια ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε «μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά» στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου της Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, αναγκάζοντας την εκκένωση κοντινών κτιρίων, δήλωσαν την Τρίτη (28/4) τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, το διυλιστήριο, που ανήκει στη Rosneft (ROSN.MM), προμηθεύει πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως για εξαγωγές, αλλά οι λειτουργίες του έχουν διακοπεί από τις 16 Απριλίου μετά από προηγούμενη επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές. Σημειώνεται ωστόσο ότι το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας από το Μάρτιο, καθώς οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν παγώσει και η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν.

«Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουάπσε. Ξέσπασε μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου μετά από επίθεση με drone», δήλωσε την Τρίτη στο Telegram ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής Κρασνοντάρ.

Να σημειωθεί επίσης ότι μία από τις πρόσφατες επιθέσεις στο διυλιστήριο και το λιμάνι της Τουάπσε προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα και πυρκαγιά που χρειάστηκε αρκετές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να καθαρίζουν επιφάνειες, αφού παραπροϊόντα από πυρκαγιές που προκλήθηκαν από προηγούμενες επιθέσεις με drone αναμείχθηκαν με τη βροχή, δημιουργώντας μια «μαύρη επικάλυψη» σε περιοχές γύρω από τον τερματικό σταθμό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τέλος επισημαίνεται ότι το διυλιστήριο της Τουάπσε έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής περίπου 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, ή 240.000 βαρελιών την ημέρα.