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Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ): Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια…
Πολιτική
14:52 - 29 Απρ 2026

Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ): Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια…

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινή τους ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας  και ο Τομέας Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιτίθενται στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για τις αμυντικές συμβάσεις καλώντας τον να σταματήσει την κοροϊδία.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Την 1η Απριλίου 2025, το γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας διαβίβασε, μέσω υπηρεσιακού σημειώματος (!), εντολή «…να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια προκειμένου στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εφεξής με φορείς του εξωτερικού να επιτυγχάνεται συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%».

Πριν από την έκδοση αυτής της απόφασης, είχαν συμφωνηθεί συμβάσεις, που αποτελούσαν τα 2/3 του εξοπλιστικού προγράμματος, χωρίς καμία μέριμνα για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Οι διαμαρτυρίες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες υποχρέωσαν τον κ. Δένδια να εκδώσει την προαναφερθείσα απόφαση, την οποία ο ίδιος φρόντισε να προβάλλει ως σημαντική στο πλαίσιο της προσωπικής επικοινωνιακής του πολιτικής.

Επισημάναμε στη Βουλή, ότι η επίτευξη σημαντικού υποκατασκευαστικού έργου, έστω για το υπόλοιπο 1/3 του εξοπλιστικού προγράμματος, προϋποθέτει υποχρέωση του υποψήφιου ξένου προμηθευτή να έχει προβεί σε σύναψη συμβάσεων υποκατασκευαστικού έργου πριν από την υπογραφή της σύμβασης με το Δημόσιο.

Σημειώσαμε, ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει προσκόμιση εγγυητικής επιστολής και πλαίσιο ποινικών ρητρών, πρόβλεψη για τον τρόπο υπολογισμού του υποκατασκευαστικού έργου κ.ο.κ.

Ο κ. Δένδιας, εξαίρετος νομικός, γνωρίζει την ορθότητα των κριτικών παρατηρήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, αλλά είναι προφανές, ότι στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής απουσιάζει το ενδιαφέρον για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η επιβεβαίωση, ότι οι οδηγίες δια υπηρεσιακού σημειώματος αποτελούν μια κοροϊδία, ήρθε με τις συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που συνήφθησαν μετά την 1η Απριλίου 2025.

Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επελέγησαν από ξένους προμηθευτές ως υποκατασκευαστές, τελούν υπό αναγκαστική υποχρέωση υιοθέτησης ασύμφορων οικονομικών και παραγωγικών όρων.

Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια

Οφείλετε να νομοθετήσετε την υποχρέωση παροχής υποκατασκευαστικού έργου».

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