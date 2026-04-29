Τραμπ: «Πρότεινα μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία» – Τι αποκάλυψε το Κρεμλίνο για την επικοινωνία με Πούτιν

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε την Τετάρτη (29/4) ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την οποία τέθηκε στο τραπέζι η προοπτική μιας περιορισμένης εκεχειρίας.

«Πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να είναι κοντά.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Πούτιν «θα ήθελε να βοηθήσει», ενώ έκανε και ειδική μνεία στο Ιράν, τονίζοντας ότι «διαθέτει μικρό ποσοστό εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων». Παράλληλα, χαρακτήρισε «σπουδαία» την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και τον OPEC+, υπονοώντας πιθανές αλλαγές στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.

Από τη ρωσική πλευρά, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία, με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, να αποκαλύπτει ότι η συνομιλία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Πούτιν εξέφρασε ετοιμότητα για μια προσωρινή εκεχειρία με αφορμή τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου, ημέρα που η Ρωσία τιμά τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως υποστήριξε, ο Τραμπ φέρεται να υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή.

Ωστόσο, η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία, όπως αυτή που προτείνει το Κίεβο. Η ουκρανική πλευρά, από την άλλη, κατηγορεί τη Ρωσία για επανειλημμένες παραβιάσεις προηγούμενων προσωρινών παύσεων πυρός, αναφέροντας εκατοντάδες περιστατικά ακόμη και κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προγραμματιστεί επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου, αν και πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.