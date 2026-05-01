Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν «αυτοάμυνα».
12:40 - 01 Μάι 2026
Ιράν κατά ΗΠΑ: Δεν ήταν αυτοάμυνα αλλά πράξη επίθεσης - Νέα κλιμάκωση από Τεχεράνη
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν «αυτοάμυνα».
Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 12:41