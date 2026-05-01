Ιράν κατά ΗΠΑ: Δεν ήταν αυτοάμυνα αλλά πράξη επίθεσης - Νέα κλιμάκωση από Τεχεράνη
Ειδήσεις
12:40 - 01 Μάι 2026

Ιράν κατά ΗΠΑ: Δεν ήταν αυτοάμυνα αλλά πράξη επίθεσης - Νέα κλιμάκωση από Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν «αυτοάμυνα».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν «αυτοάμυνα».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 12:41
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