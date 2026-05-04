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Στο «κόκκινο» η ένταση στο Ορμούζ – Πλοία με αμερικανική σημαία φέρονται να πέρασαν τα Στενά
Ειδήσεις
16:02 - 04 Μάι 2026

Στο «κόκκινο» η ένταση στο Ορμούζ – Πλοία με αμερικανική σημαία φέρονται να πέρασαν τα Στενά

Reporter.gr Newsroom
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Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ, με τις νεώτερες πληροφορίες να θέλουν δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ να πέρασαν από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, λίγη ώρα αφότου η Τεχεράνη εξέδωσε νέο χάρτη με τις περιοχές που διεκδικεί να ελέγχει στην περιοχή.  

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί από ιρανικά πυρά, διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα του ιρανικού Fars, σύμφωνα με το οποίο το πολεμικό ναυτικό του Ιράν χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να περάσει από τη θαλάσσια δίοδο.

Συγκεκριμένα η CENTCOM αναφέρει ότι «κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί», προσθέτοντας ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την “Επιχείρηση Ελευθερία” και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια».

Λίγο αργότερα, η CENTCOM σε δεύτερη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία πέρασαν το Ορμούζ.

Ειδικότερα, σημειώνει: «Ως πρώτο βήμα, 2 εμπορικά πλοία με σημαία των ΗΠΑ έχουν διασχίσει επιτυχώς το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια προς τον προορισμό τους.

Ωστόσο, το Fars Plus, ένα μέσο που συνδέεται με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, δημοσίευσε δύο ηχητικά μηνύματα που αποδίδονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σε αυτά, εκδίδονται προειδοποιήσεις στα περσικά και στα αγγλικά προς πλοία στον Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν, αναφέροντας ότι το Στενό «παραμένουν κλειστά».

Στη σχετική προειδοποίηση αναφέρεται:

«Αυτή είναι μια σοβαρή προειδοποίηση από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η διέλευση από αυτό χωρίς την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται.

Εάν οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια στο γεωγραφικό μήκος 56°00′ Ανατολικά στον Περσικό Κόλπο και στο γεωγραφικό πλάτος 25°40′ Βόρεια στη Θάλασσα του Ομάν, θα πληγεί και θα καταστραφεί.»

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας (4/5), οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν έναν νέο χάρτη, επιχειρώντας να ορίσουν την περιοχή που διεκδικούν να βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

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