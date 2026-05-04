Σχέδιο «Ελευθερία»: Αμερικανική πρωτοβουλία για τα εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν μια νέα πρωτοβουλία για να βοηθήσουν εμπορικά πλοία που έχουν «παγιδευτεί» στα Στενά του Ορμούζ να συνεχίσουν την πορεία τους.

Η επιχείρηση, που αποκαλείται “Project Freedom”, στοχεύει:

- να διευκολύνει τη διέλευση ουδέτερων πλοίων

- να αποσυμφορήσει τη ναυτιλιακή κίνηση

- να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

Η κατάσταση έχει δημιουργηθεί επειδή:

Το Ιράν έχει περιορίσει ή εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα, χρησιμοποιώντας απειλές, επιθέσεις και νάρκες.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, την ώρα που χιλιάδες ναυτικοί και εκατοντάδες έως χιλιάδες πλοία έχουν μείνει ακινητοποιημένα.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το σχέδιο δεν προβλέπει (τουλάχιστον αρχικά) συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Παρουσιάζεται ως «ανθρωπιστική» ενέργεια για χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προτίθενται να επιστρέψουν στην περιοχή έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες – όπως είπε – ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, εκ μέρους των ΗΠΑ, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, κυρίως του Ιράν. Όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων.

Αντιδράσεις και δυσκολίες

Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ναυτιλιακές εταιρείες αμφισβητούν, πάντως την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου σχεδίου χωρίς στρατιωτική προστασία.

Στο μεταξύ οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τον Τραμπ να απορρίπτει νεότερη πρόταση της Τεχεράνης ως απαράδεκτη.