Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν νέο χάρτη με τις περιοχές που ελέγχουν

Έναν νέο χάρτη για τα Στενά του Ορμούζ δημοσίευσαν σήμερα, Δευτέρα (4/5), οι Φρουροί της Επανάστασης, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ για Σχέδιο «Ελευθερίας» στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, που αποσκοπεί στην απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τον χάρτη, η περιοχή που οι Φρουροί της Επανάστασης διεκδικούν να βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους:

- Ξεκινά από τα δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

- Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak – Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμηνύει πως στα Στενά δεν θα αλλάξει τίποτε ως προς τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού, παρά το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο – άλλωστε – από την πρώτη στιγμή η ιρανική πλευρά υποδέχτηκε με απειλές.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχέμπι, ανέφερε ότι θα «σταματήσουν με τη βία» όποιο πλοίο παραβιάζει «τη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ» που έχει επιβάλει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι τα πλοία που δεν συνεργάζονται θα βρεθούν αντιμέτωπα με «σοβαρούς κινδύνους».

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Όποια θαλάσσια κίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα διέλευσης που έχουν εκδοθεί από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και πραγματοποιείται μέσω της καθορισμένης διαδρομής σε συντονισμό (με τις ιρανικές αρχές) θα γίνεται με ασφάλεια», δήλωσε ακόμη σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σημειώνεται πως το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, φέρεται να υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία αφού δεν συμμορφώθηκε με προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να διέψευσε τη συγκεκριμένη πληροφορία.