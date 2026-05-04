Ιράν: Ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πλοίο που επιχείρησε να διέλθει το Στενό του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, φέρεται να υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία αφού δεν συμμορφώθηκε με προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Τζασκ, όπου, όπως υποστηρίζεται, το πλοίο επλήγη από δύο πυραύλους ενώ βρισκόταν εν πλω και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την περιοχή. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, ανέφερε ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν πως αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης ανακοίνωση του Ναυτικού της χώρας, σύμφωνα με την οποία αποτράπηκε η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε απευθύνει προειδοποίηση προς τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις να μην πλησιάσουν ή εισέλθουν στο Στενό του Ορμούζ, σε απάντηση δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την έναρξη επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό πλοίων από την περιοχή.

Επιπλέον, η Ενιαία Διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε κίνηση χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν στο Στενό.

Το περιστατικό εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα αυξημένης έντασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικά κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου, όπου κατά καιρούς σημειώνονται στρατιωτικά επεισόδια και επιχειρήσεις.