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Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στη φυλακή η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
Ειδήσεις
18:58 - 05 Μάι 2026

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στη φυλακή η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
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Σε κρίσιμη κατάσταση, «μεταξύ ζωής και θανάτου», βρίσκεται η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, μετά την επείγουσα εισαγωγή της στο νοσοκομείο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Σιρίν Αρντακανί, μιλώντας σε ενημέρωση του Τύπου στο Παρίσι, στο πλαίσιο δράσης της επιτροπής υποστήριξης της Μοχαμαντί, τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι εξαιρετικά σοβαρή και προκαλεί έντονη ανησυχία.

«Ποτέ δεν είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς. Υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να μας αφήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της, περιγράφοντας την κατάσταση ως οριακή.

Η Μοχαμαντί, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση στο Ιράν από τον Δεκέμβριο, παραμένει σε νοσοκομειακή φροντίδα, ενώ η υπόθεσή της συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για την υγεία και την ασφάλειά της.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Φέρεται να υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.

«Υποφέρει από τρομερούς πονοκεφάλους, ναυτία και πόνο στο στήθος. Αυτό είναι για το οποίο ανησυχούμε πολύ, η καρδιά της», είπε ο αδελφός της Χαμιντρεζά Μοχαμαντί σε συνέντευξη προς το πρακτορείο από το σπίτι του στη Νορβηγία.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 19:44
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