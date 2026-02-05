Ιράν: Σε απεργία πείνας η βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί

Η Νάργκες Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, ξεκίνησε απεργία πείνας ενώ παραμένει υπό κράτηση από τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο CNN, το ίδρυμα, με έδρα το Παρίσι και διοικούμενο από την οικογένειά της, αναφέρει ότι έχει λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Μοχαμαντί άρχισε την απεργία πείνας την περασμένη Δευτέρα (2/2), διαμαρτυρόμενη για την παράνομη κράτησή της και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν. Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες αυτές αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στις ιρανικές φυλακές.

Ο γιος της, Αλί Ραχμάνι, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη βαθιά ανησυχία του τόσο για τη μητέρα του όσο και για όλους όσοι κρατούνται από το ιρανικό καθεστώς. «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πριν από τη σύλληψή της η μητέρα του απηύθυνε εκκλήσεις για αλληλεγγύη, ενότητα και ειρήνη.

Η Μοχαμαντί συνελήφθη τον Δεκέμβριο από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τον Χοσρόου Αλικόορντι, δικηγόρο και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο γραφείο του.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδρυμά της, το σοβαρό ιατρικό ιστορικό της Μοχαμαντί —το οποίο περιλαμβάνει καρδιακά επεισόδια, στηθαγχικό πόνο, υπέρταση, καθώς και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και άλλα νοσήματα— καθιστά τη συνεχιζόμενη κράτησή της ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνιστά παραβίαση των διεθνών κανόνων και νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, το ίδρυμα τονίζει ότι η βραβευμένη ακτιβίστρια έχει εξαιρετικά περιορισμένη επικοινωνία με την οικογένειά της. Όπως αναφέρεται, η τελευταία της επαφή ήταν μία και μοναδική τηλεφωνική κλήση με τον αδελφό της στις 14 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία έκτοτε.