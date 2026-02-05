Ιράν: Σε απεργία πείνας η βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί
12:40 - 05 Φεβ 2026

Ιράν: Σε απεργία πείνας η βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί

Reporter.gr Newsroom
Η Νάργκες Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, ξεκίνησε απεργία πείνας ενώ παραμένει υπό κράτηση από τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο CNN, το ίδρυμα, με έδρα το Παρίσι και διοικούμενο από την οικογένειά της, αναφέρει ότι έχει λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Μοχαμαντί άρχισε την απεργία πείνας την περασμένη Δευτέρα (2/2), διαμαρτυρόμενη για την παράνομη κράτησή της και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν. Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες αυτές αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στις ιρανικές φυλακές.

Ο γιος της, Αλί Ραχμάνι, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη βαθιά ανησυχία του τόσο για τη μητέρα του όσο και για όλους όσοι κρατούνται από το ιρανικό καθεστώς. «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πριν από τη σύλληψή της η μητέρα του απηύθυνε εκκλήσεις για αλληλεγγύη, ενότητα και ειρήνη.

Η Μοχαμαντί συνελήφθη τον Δεκέμβριο από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τον Χοσρόου Αλικόορντι, δικηγόρο και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο γραφείο του.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδρυμά της, το σοβαρό ιατρικό ιστορικό της Μοχαμαντί —το οποίο περιλαμβάνει καρδιακά επεισόδια, στηθαγχικό πόνο, υπέρταση, καθώς και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και άλλα νοσήματα— καθιστά τη συνεχιζόμενη κράτησή της ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνιστά παραβίαση των διεθνών κανόνων και νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, το ίδρυμα τονίζει ότι η βραβευμένη ακτιβίστρια έχει εξαιρετικά περιορισμένη επικοινωνία με την οικογένειά της. Όπως αναφέρεται, η τελευταία της επαφή ήταν μία και μοναδική τηλεφωνική κλήση με τον αδελφό της στις 14 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία έκτοτε.

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

