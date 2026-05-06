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Ιράν: Ζητά σεβασμό στους Φρουρούς της Επανάστασης εφόσον πάρει μέρος στο Μουντιάλ
Ειδήσεις
18:30 - 06 Μάι 2026

Ιράν: Ζητά σεβασμό στους Φρουρούς της Επανάστασης εφόσον πάρει μέρος στο Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρει η FIFA και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ζήτησε να επιδειχθεί σεβασμός προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σε περίπτωση που η εθνική ομάδα της χώρας ταξιδέψει εν τέλει για τη διοργάνωση του 2026.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει αβέβαιη, εξαιτίας της έντασης και της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί κρίσιμη συνάντηση μεταξύ της ιρανικής πλευράς και της FIFA, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη.

Επιπλέον, ο Τατζ τόνισε ότι, εφόσον το Ιράν γίνει δεκτό στη διοργάνωση, οι διοργανωτές οφείλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα υπάρξει καμία προσβολή προς τους στρατιωτικούς θεσμούς της χώρας.

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