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Χρηστίδης: Προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate για να μάθει η Ελλάδα την αλήθεια
Πολιτική
18:22 - 06 Μάι 2026

Χρηστίδης: Προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate για να μάθει η Ελλάδα την αλήθεια

Reporter.gr Newsroom
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«Προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate όπου θέλει, με όποιο τρόπο επιλέξει, για να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια» αναφέρει σε δήλωση του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης όσον αφορά την τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως σχετικά με την τετραήμερη εργασία.

Ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρει, πιο αναλυτικά, στη δήλωση του: «Η κυρία Κεραμέως άλλοτε λέει ότι οι προτάσεις μας είναι ανεφάρμοστες, άλλοτε ότι έφερε 4ημερο και δεν το ψηφίσαμε.

Η Νέα Δημοκρατία του 13ωρου, του 6ημερου και του αλγόριθμου επιτίθεται στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες ανά την Ευρώπη, αλλά και σ’ επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Επειδή όποιος φοβάται την αλήθεια καταφεύγει σε προπαγάνδα και διαστρέβλωση, προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate όπου θέλει, με όποιον τρόπο επιλέξει, για να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια».

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