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ΟΛΠ: Στα 12,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026
Ανακοινώσεις
18:01 - 06 Μάι 2026

ΟΛΠ: Στα 12,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2026. Παρά την αστάθεια στον τομέα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία οφείλεται στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η Εταιρεία επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα, διατηρώντας αξιόλογη ρευστότητα και προωθώντας το στρατηγικό επενδυτικό της σχέδιο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προκάλεσαν πρόσθετη αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και ο άμεσος αντίκτυπος στη συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν περιορισμένος, οι συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης και σε μεταβολές στις εμπορικές ροές στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, αντανακλώντας εξωτερικούς παράγοντες που σε μεγάλο βαθμό δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις και διατηρεί σημαντική κερδοφορία, εστιάζοντας παράλληλα στην υλοποίηση των βασικών επενδυτικών της σχεδίων.

  1. Ο τομέας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων –Προβλήτα Ι παρουσίασε υποδεέστερες επιδόσεις, γεγονός που επηρεάζει τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες παραμένουν σχετικά σταθερές.
  2. Η συνεχής λειτουργική αποτελεσματικότητα συμβάλλει στην διατήρηση της θετικής οικονομικής εικόνας παρά την μείωση των εσόδων
  3. Ικανοποιητικοί δείκτες κερδοφορίας, αν και μειωμένοι, σε σύγκριση με το εξαιρετικά ισχυρό αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  4. Αξιοσημείωτη ρευστότητα – αυξημένες επενδύσεις

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Αποτελέσματα: 1ο Τρίμηνο 2026 vs 1 ο Τρίμηνο 2025

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Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2025, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων του Σταθμού των Εμπορευματοκιβωτίων- Προβλήτα Ι, καθώς και του τομέα της Ακτοπλοΐας, αντανακλώντας τις εξωτερικές αναταράξεις της αγοράς, τις μειώσεις στα λιμενικά τέλη και την υψηλή βάση σύγκρισης με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επηρεασμένα από τα μειωμένα έσοδα και την ελεγχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα αποτελέσματα της Εταιρείας και καθώς και οι δείκτες κερδοφορίας παραμένουν θετικά, παρουσιάζοντας ωστόσο αρνητική μεταβολή.

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Αύξηση διακίνησης έναντι του πρώτου τριμήνου 2025 καταγράφηκε στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας του ΟΛΠ.

  1. Ο τομέας της Κρουαζιέρας, εδραίωσε τη θέση του ως ένα κορυφαίο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεαζόμενος τόσο από την αύξηση του αριθμού των επιβατών homeport κρουαζιέρας κατά +23,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 39.165 σε 48.216 επιβάτες), όσο και των homeport κρουαζιερόπλοιων +5,3% (από 19 σε 20 πλοία) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  2. Ο Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων κατέγραψε αύξηση των συνολικών φορτίων κατά +4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 69.420 σε 72.607 οχήματα), κυρίως λόγω της αύξησης των οχημάτων μεταφόρτωσης +13,0% (από 31.836 σε 35.979 οχήματα). Η αύξηση των συνολικών επιπέδων διακίνησης οχημάτων, και η διατήρηση των εγχώριων φορτίων σε σχεδόν ίδια επίπεδα κατά το τρέχον τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οδήγησε τα συνολικά έσοδα του τομέα να παρουσιάζουν αύξηση κατά € 0,3 εκατ. ή 5,5% για το ίδιο διάστημα.
  3. Σταθερούς σε γενικές γραμμές δείκτες κατέγραψε ο τομέας της Ακτοπλοΐας ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς και του ελληνικού τουρισμού. Από την 1η Μαΐου 2025 και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση των τελών πλοίων και επιβατών Ακτοπλοΐας κατά 50% σύμφωνα με την σχετική τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Η τροπολογία είχε σημαντική επίδραση στα έσοδα της δραστηριότητας για το τρίμηνο του τρέχοντος έτους, και είναι ο σημαντικότερος λόγος για τα μειωμένα αποτελέσματα του τομέα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  4. Η μείωση δραστηριότητας που σημειώνεται στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με την αυξημένη διακίνηση εγχωρίου φορτίου που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, υπό τον φόβο τότε της επιβολής ενδεχόμενων δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο, σε συνδυασμό με τη μείωση εγχωρίου φορτίου που καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι τον μήνα Μάρτιο, η δραστηριότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε αυξημένη δραστηριότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο στα φορτία μεταφόρτωσης (+4,9%), αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του λιμανιού, και λόγω ορισμένων μεταβολών και εκτροπών δρομολογίων και φορτίων προς τον Πειραιά στο πλαίσιο των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία και στις εμπορικές ροές της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
  5. Το έσοδο Παραχώρησης που εισπράχθηκε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. για τη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ παρουσιάζει μία σταθερή τάση, κινούμενο οριακά μειωμένο κατά περίπου € 0,4 εκατ. (-1,9%) κατά το τρέχων τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του διακινούμενου φορτίου.

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Η εταιρεία έχοντας πλήρως αποπληρώσει τις συνολικές δανειακές της υποχρεώσεις, και διατηρώντας ταυτόχρονα την υγιή ταμειακή της θέση συνεχίζει να υλοποιεί το ολιστικό επενδυτικό της πρόγραμμα και να λειτουργεί ομαλά. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας.

  1. Υψηλά χρηματικά διαθέσιμα, μειωμένα κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων της Εταιρείας
  2. Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 31,4 εκατ. (+95,0%) έναντι Ευρώ 16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (επέκταση Κρουαζιέρας).

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Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις από την ταραχώδη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, όπως η πιθανή ενεργειακή αστάθεια και η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι πληθωριστικές πιέσεις, και οι σοβαρότατες επιπλοκές στη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Εταιρείας διακινούνται εμπορευματοκιβώτια είτε προερχόμενα από είτε προοριζόμενα προς λιμάνια των εμπλεκόμενων χωρών ή γειτονικών περιοχών. Οι διακινήσεις αυτές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν ήταν σημαντικές σε σχέση με την συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία και στις εμπορικές ροές της ευρύτερης περιοχής, έχουν μέχρι στιγμής παρατηρηθεί ορισμένες μεταβολές και εκτροπές δρομολογίων και φορτίων προς τον Πειραιά.

Ο χαρακτήρας των εν λόγω μεταβολών συνεχίζει να εκτιμάται επί του παρόντος ως προσωρινός, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και επαναξιολογείται διαρκώς σε συνάρτηση με την πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, τόσο από την Εταιρεία όσο και από τους ναυτιλιακούς παρόχους.

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