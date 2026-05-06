Νετανιάχου: «Έτοιμοι για κάθε σενάριο» – Σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ για το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η επικοινωνία με την Ουάσινγκτον είναι συνεχής, επισημαίνοντας πως διατηρεί σχεδόν καθημερινή επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο αναμένεται να συνομιλήσει εκ νέου εντός της ημέρας.
Παράλληλα, έκανε λόγο για «πλήρη συντονισμό» μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι βασικές προτεραιότητες παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, καθώς και η εξάλειψη της δυνατότητας της Τεχεράνης να επανεκκινήσει τη διαδικασία εμπλουτισμού στο μέλλον.