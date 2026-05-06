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Νετανιάχου: «Έτοιμοι για κάθε σενάριο» – Σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ για το Ιράν
Ειδήσεις
22:59 - 06 Μάι 2026

Νετανιάχου: «Έτοιμοι για κάθε σενάριο» – Σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ για το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Την ετοιμότητα του Ισραήλ να ανταποκριθεί σε κάθε ενδεχόμενο υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε την Τετάρτη, στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αλλά και υπό την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η επικοινωνία με την Ουάσινγκτον είναι συνεχής, επισημαίνοντας πως διατηρεί σχεδόν καθημερινή επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο αναμένεται να συνομιλήσει εκ νέου εντός της ημέρας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πλήρη συντονισμό» μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι βασικές προτεραιότητες παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, καθώς και η εξάλειψη της δυνατότητας της Τεχεράνης να επανεκκινήσει τη διαδικασία εμπλουτισμού στο μέλλον.

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