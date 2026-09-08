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Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση για 200 χλμ. σωλήνων στον αγωγό Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ
Επιχειρήσεις
20:19 - 08 Σεπ 2026

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση για 200 χλμ. σωλήνων στον αγωγό Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό έργο για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της χώρας αναλαμβάνει η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, καθώς υπέγραψε με τον ΔΕΣΦΑ σύμβαση για την κατασκευή και προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων στο πλαίσιο του έργου «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή».  

Η σύμβαση αφορά την παραγωγή και παράδοση περισσότερων από 200 χιλιομέτρων χαλύβδινων σωλήνων διαμέτρου 30 ιντσών, οι οποίοι θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο της ελικοειδούς συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο (HSAW). Οι σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός νέου, παράλληλου δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης.

Η δημιουργία της νέας υποδομής αναμένεται να αυξήσει τη δυναμικότητα και την ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του.

Η παραγωγή των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου (3LPE), καθώς και εσωτερική εποξειδική επένδυση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη του σχεδιασμού για χρήση του δικτύου στη μεταφορά έως και 100% καθαρού υδρογόνου, καθώς η υποδομή είναι σχεδιασμένη ως hydrogen-ready. Με τον τρόπο αυτό, το έργο εντάσσεται ευρύτερα στον σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Ο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή» θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Το νέο παράλληλο δίκτυο, συνολικού μήκους 218,5 χιλιομέτρων, αναμένεται να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς δυναμικότητας στο βόρειο τμήμα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Παράλληλα, η νέα υποδομή θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, δημιουργώντας μεγαλύτερες δυνατότητες για την ανάπτυξη περιφερειακών διασυνδέσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δυνατότητες εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB), ενώ η αυξημένη δυναμικότητα του συστήματος θα μπορεί να καλύψει και τις εντεινόμενες ενεργειακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Με σημαντική διεθνή εμπειρία στην κατασκευή έργων μεταφοράς ενέργειας και ενεργειακών υποδομών, η Corinth Pipeworks συνεχίζει να αναπτύσσει και να παρέχει προηγμένες λύσεις χαλύβδινων σωλήνων για τις ανάγκες του ενεργειακού κλάδου. Το χαρτοφυλάκιό της εκτείνεται από τις υποδομές φυσικού αερίου έως τα δίκτυα μεταφοράς υδρογόνου και άλλες εφαρμογές που συνδέονται με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

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