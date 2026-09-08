Βρετανία: Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

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Πολλά αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισαν την Τρίτη (8/9) καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, περίπου 200 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ και East Midlands έχουν επηρεαστεί, ενώ το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προειδοποιεί για πιθανές καθυστερήσεις, μεταδίδει ο ανταποκριτής μας.

Οι αναχωρήσεις πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαταραχθεί εξαιτίας ενός «τεχνικού προβλήματος» στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ο αρμόδιος οργανισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η αρχική ανακοίνωση ανέφερε τα εξής:

«Ερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προκαλεί ορισμένες διαταραχές στις αναχωρήσεις των πτήσεων.

Οι μηχανικοί μας βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση που θα προκαλέσει αυτό στα ταξίδια. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους».

Λίγο αργότερα η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ έγραψε στο X: «Οι τεχνικοί έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και το διορθώνουν αυτή τη στιγμή».