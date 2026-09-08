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Ομόλογα: Αποκλιμάκωση στις αποδόσεις μετά τα υψηλά – Στο επίκεντρο η ΕΚΤ
Ομόλογα
20:28 - 08 Σεπ 2026

Ομόλογα: Αποκλιμάκωση στις αποδόσεις μετά τα υψηλά – Στο επίκεντρο η ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών κρατικών ομολόγων, ανατρέποντας την αρχική τους άνοδο σε υψηλά 15 ετών. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα στη Γερμανία και τις αναταράξεις στην ιαπωνική αγορά, ενώ παράλληλα στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη.  

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά ομολόγων της ευρωζώνης, υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 3,36%. Νωρίτερα, είχε ανέλθει έως το 3,3982%, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2011.

Πιέσεις δέχθηκε και η απόδοση του γερμανικού 2ετούς ομολόγου, η οποία υποχώρησε κατά 1,5 μονάδα βάσης στο 2,98%, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου δύο ετών.

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας ενισχύουν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζοντας κυρίως τους βραχυπρόθεσμους τίτλους. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων ενισχύονται υπό την επίδραση των προσδοκιών για ισχυρή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αλλά και των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κυβερνήσεων.

Κρίσιμες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων αναμένεται να δώσει η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη. Η αγορά θεωρεί σχεδόν δεδομένη μια νέα αύξηση των επιτοκίων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο η κεντρική τράπεζα θα αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για νέες αυξήσεις και θα παράσχει ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Στις τρέχουσες αποτιμήσεις των αγορών, η πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο ανέρχεται περίπου στο 80%. Πρόκειται για επιπλέον αύξηση πέραν εκείνης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς και της αύξησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Η Laura Cooper, παγκόσμια στρατηγική επενδύσεων στη Nuveen, εκτίμησε ότι οι traders έχουν κινηθεί πιο γρήγορα από τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, «τιμολογώντας περαιτέρω σύσφιξη που δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα που εξελίσσονται».

«Για να αυξήσει ξανά τα επιτόκια η ΕΚΤ αργότερα φέτος, όπως σε μεγάλο βαθμό προεξοφλεί η αγορά για τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να υπάρξουν εκ νέου πιέσεις στους μισθούς ή σαφέστερες ενδείξεις ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στον υποκείμενο πληθωρισμό και στις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της παρακολούθησης από την ΕΚΤ, υποχώρησε, παρά την επιτάχυνση του συνολικού ρυθμού αύξησης των τιμών τον Αύγουστο.

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι επενδυτές καλούνται να συνυπολογίσουν την έντονη άνοδο των τιμών. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου στις ολλανδικές αγορές χονδρικής πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 και διαμορφώνονται αισθητά πάνω από τα επίπεδα που προβλέπει σήμερα η ΕΚΤ.

Στο πολιτικό πεδίο, η ιστορική εκλογική επικράτηση του ακροδεξιού AfD σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία το Σαββατοκύριακο ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική κατάσταση στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει περιορισμένες αντιδράσεις στις αγορές.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην Ιαπωνία, εξετάζοντας κατά πόσο οι αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων της χώρας θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλες διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο οι υψηλότερες αποδόσεις των ιαπωνικών τίτλων να οδηγήσουν σε μετατόπιση των επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ιαπωνία.

Τα μακροπρόθεσμα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις, σημείωσαν άνοδο, εξέλιξη που οδήγησε σε επιπέδωση της καμπύλης αποδόσεων.

Ανάλογη εικόνα με τη γερμανική αγορά καταγράφηκε και στα υπόλοιπα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης, στο 4,22%, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Στην Ιταλία, η απόδοση του αντίστοιχου 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης, στο 4,20%.

Στην ελληνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,044%, έχοντας προηγουμένως ανέλθει έως το 4,087%. Η διαφορά απόδοσης, το λεγόμενο spread, έναντι του γερμανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στις 68 μονάδες βάσης.

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