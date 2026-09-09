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Το «South Park» μετονομάζεται σε «South America», τρολάροντας τον Τραμπ
Ειδήσεις
07:48 - 09 Σεπ 2026

Το «South Park» μετονομάζεται σε «South America», τρολάροντας τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το «South Park» είναι πλέον «South America». Οι δημιουργοί της σειράς ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι μετονόμασαν το «South Park», αφού τεχνολογικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μετονομαστούν διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες ώστε να περιλαμβάνουν τη λέξη «America».

«Εμπνευσμένοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα του South Park σε SOUTH AMERICA», ανακοίνωσαν σε δήλωσή τους την Τρίτη οι Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν.

Η Google και η Apple άλλαξαν αμφότερες το όνομα της λίμνης Οντάριο σε «Lake America» στους χάρτες που εμφανίζονται στους χρήστες τους στις ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ υπέγραψε σχετικό διάταγμα, εν μέσω της διαμάχης του με τον Καναδά. (Το MapQuest, αντίθετα, δεν έκανε την αλλαγή και είδε τις λήψεις της εφαρμογής του να αυξάνονται κατακόρυφα.)

Και, όπως υπενθυμίζει η Washington Post, υπήρξε και όλη εκείνη η υπόθεση με τη μετονομασία του «Gulf of Mexico» («Κόλπος του Μεξικού») σε «Gulf of America» («Κόλπος της Αμερικής»). Επιπλέον, μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ πρότεινε να μετονομαστεί το «New Mexico» («Νέο Μεξικό») σε «New America» («Νέα Αμερική»).

Ο Πάρκερ και ο Στόουν ανακοίνωσαν την αλλαγή του ονόματος καθώς γιόρταζαν τη βράβευση της σειράς — η οποία έχει σατιρίσει ανελέητα στελέχη και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του — με Creative Arts Emmy για το καλύτερο πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων.

Η 29η σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο Comedy Central και είναι διαθέσιμη στο Paramount+, το οποίο πέρυσι απέκτησε τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα streaming της σειράς, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Εκπρόσωπος της σειράς στην Paramount δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με την αλλαγή του ονόματος. Όταν, όμως, ρωτήθηκαν πόσο θα διαρκούσε η αλλαγή του ονόματος, οι Στόουν και Πάρκερ απάντησαν σε νέα δήλωσή τους:

«Είμαστε 100% δεσμευμένοι στο SOUTH AMERICA.»

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