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The Paper: Η σειρά που έγινε «το νέο Office» επιστρέφει και ξέρουμε γιατί θα τη δεις
Magazino
21:00 - 08 Σεπ 2026

The Paper: Η σειρά που έγινε «το νέο Office» επιστρέφει και ξέρουμε γιατί θα τη δεις

Reporter.gr Newsroom
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Η δεύτερη σεζόν του The Paper πλησιάζει και αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να γνωρίσεις τη σειρά που μας βάζει ξανά στο σύμπαν του The Office.

Σας λείπει το The Office, αλλά δεν αντέχετε την ιδέα να το ξεκινήσετε για πέμπτη φορά από την αρχή; Σας νιώθουμε. Ευτυχώς, υπάρχει μια σειρά που κινείται στο ίδιο awkward, ξεκαρδιστικό σύμπαν και είναι επίσημα μέρος του The Office universe. Το cinematic universe του γραφείου μόλις απέκτησε νέο παράρτημα!

Το ίδιο crew ντοκιμαντέρ που πέρασε χρόνια καταγράφοντας κάθε αμήχανη στιγμή, κάθε παράλογη σύσκεψη και κάθε μικρό δράμα στη Dunder Mifflin Paper Company, Inc., επιστρέφει με νέο project. Αυτή τη φορά, όμως, αφήνει πίσω του το Scranton και μετακομίζει σε μια εφημερίδα της Μεσοδυτικής Αμερικής που παλεύει να μείνει ζωντανή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο monopoli.gr.

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