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Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος
Ειδήσεις
23:09 - 08 Σεπ 2026

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Πέθανε την Τρίτη  (8/9) ο συνδικαλιστής και πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος.

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος γεννήθηκε στη Βελίνα Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στην Αθήνα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και αργότερα, διατέλεσε πρόεδρός της κατά τις διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989.

Ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, και μέλος άλλων διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στον πολιτικό στίβο είχε διοριστεί από το ΠΑΣΟΚ Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ εξέλεγη και ευρωβουλευτής του ίδιου κόμματος. Έχει γράψει τα βιβλία «Αύριο μια αλληλέγγυα κοινωνία», «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» και «Κάποτε τα συνδικάτα».

Τη θλίψη της για την απώλειά του εξέφρασε η ΓΣΕΕ, με ανακοίνωσή της.

«Ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση και συμπληρώνεται:

«Η διαδρομή του συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και με την προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής» τονίζει η Συνομοσπονδία και προσθέτει: «Η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους και στους συναδέλφους του», ανέφερε η συνομοσπονδία.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησε από τη μεριά του τον Γιώργο Ραυτόπουλο, «πρωταγωνιστή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων του κόσμου της εργασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980».

Όπως αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωση του ο κ. Τσουκαλάς, ο Γιώργος Ραυτόπουλος διετέλεσε επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», σημειώνει, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

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