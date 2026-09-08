Τζιρακιάν Profil: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 5% του κεφαλαίου

Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοίνωσε, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:00, στα γραφεία της εταιρείας στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφορά πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Ειδικότερα, η εταιρεία θα μπορεί, εντός χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία και το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, να προχωρά άμεσα ή μέσω τρίτων σε αγορές ιδίων μετοχών, έως ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Στο συγκεκριμένο ποσοστό θα συνυπολογίζονται και οι ίδιες μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί και εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η μελλοντική διάθεση των ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και η αξιοποίησή τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανώτατη τιμή αγοράς καθορίστηκε στα 5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κατώτατη στα 1 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, το εύρος τιμών από 1 έως 5 ευρώ θεωρείται εύλογο και αναγκαίο, δεδομένης της διάρκειας του προγράμματος, η οποία φτάνει τους 24 μήνες, αλλά και της πιθανότητας μεταβολών στις χρηματιστηριακές συνθήκες και της μεταβλητότητας της αγοράς. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πλαίσιο τιμών αποσκοπεί στη δυνατότητα απόκτησης επαρκούς αριθμού ιδίων μετοχών, ώστε αυτές να μπορούν να διατεθούν μελλοντικά σε μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.