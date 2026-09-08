Δύο πίνακες του Ρενουάρ αγνοούνται μετά από ληστεία σε μουσείο στη Γαλλία

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κλέφτες άρπαξαν τέσσερις πίνακες του Ρενουάρ από μουσείο στη Γαλλική Ριβιέρα, δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος. Δύο από τα έργα τέχνης βρέθηκαν και ανακτήθηκαν στον χώρο.

Δύο άτομα εισέβαλαν, σύμφωνα με την Washington Post, στο Μουσείο Ρενουάρ στο Κανιέ-σιρ-Μερ λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Τρίτης, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν. Οι ύποπτοι, οι οποίοι καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, τράπηκαν σε φυγή όταν έφτασε η αστυνομία, μόλις πέντε λεπτά αργότερα. Ο Μασόν ανέφερε αρχικά ότι οι δράστες είχαν εγκαταλείψει έναν πίνακα κατά τη διαφυγή τους, αλλά αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχαν ανακτηθεί δύο από τα έργα τέχνης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι κλέφτες έκοψαν έναν φράχτη για να αποκτήσουν πρόσβαση στο μουσείο, αλλά εγκατέλειψαν δύο από τους πίνακες στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ληστεία σημειώνεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την κλοπή κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, εκτιμώμενης αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά τη διάρκεια ληστείας μέρα μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με έκθεση της Europol που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, οι κλοπές σε μουσεία γίνονται ολοένα και πιο βίαιες, με τους δράστες να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως βαριοπούλες, εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα.

Τα έργα που κλάπηκαν από το Μουσείο Ρενουάρ — το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ — περιλαμβάνουν τα «Portrait of Madame Pichon» (Πορτρέτο της κυρίας Πισόν), «Coco Reading» (Η Κοκό διαβάζει), «Madame Colonna Romano» (Η κυρία Κολόνα Ρομάνο) και «Young Girl at the Well» (Νεαρό κορίτσι στο πηγάδι), σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin. Η συνολική αξία των πινάκων εκτιμάται στα 10,4 εκατομμύρια δολάρια.