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Η δυσάρεστη έκπληξη του βασιλιά Κάρολου σε Χάρι και Μέγκαν
Ειδήσεις
20:00 - 08 Σεπ 2026

Η δυσάρεστη έκπληξη του βασιλιά Κάρολου σε Χάρι και Μέγκαν

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαίωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν, θα παραμείνουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, σε μια επιστολή που εξέπληξε το ζευγάρι.

Το καθεστώς του ζευγαριού περιγράφεται σε επιστολή που απέστειλε ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν (Lord Chamberlain), ο ανώτατος αξιωματούχος του βασιλικού οίκου, με στόχο να «αποφευχθούν αμφιβολίες ή σύγχυση».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το ζευγάρι θα απέχει από τη χρήση των βασιλικών τίτλων του, όπως άλλωστε κάνει από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020. Το φιλανθρωπικό του έργο θα πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα. «Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ασυνήθιστη αυτή οδηγία έρχεται μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του ζευγαριού ότι θα επέστρεφε στη Βρετανία τον περασμένο μήνα μαζί με τα δύο παιδιά του, έξι χρόνια μετά τη μετακόμισή του στην Καλιφόρνια, έπειτα από τη θυελλώδη ρήξη του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η επιστροφή τους δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών τους με τη βασιλική οικογένεια, ενώ παρατηρητές των ανακτόρων έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι η παρουσία του Χάρι και της Μέγκαν στο Λονδίνο θα μπορούσε να επισκιάσει τη βασιλική οικογένεια.

Η επιστολή φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να χαράξει μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις και στις δραστηριότητες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν. Το BBC την περιέγραψε ως «κάτι σαν προειδοποιητικό μήνυμα», ενόψει των πιθανών δημόσιων εμφανίσεων του ζευγαριού αυτό το φθινόπωρο.

Εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας δήλωσε στο BBC ότι το ζευγάρι ήταν «λίγο έκπληκτο» που δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιστολή.

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