ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΑ: Ανανέωση του στόλου οχημάτων με 35 υβριδικά SUV αξίας €1,15 εκατ.
Ειδήσεις
21:23 - 08 Σεπ 2026

ΥΠΑ: Ανανέωση του στόλου οχημάτων με 35 υβριδικά SUV αξίας €1,15 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ολοκλήρωσε την προμήθεια 35 SUV οχημάτων, συνολικού κόστους 1.152.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού της έργου.  

Πρόκειται για υβριδικά, τετρακίνητα οχήματα, εξοπλισμένα με σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία, τα οποία συνδυάζουν περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου με τη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου οχημάτων έγινε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας.

Με βάση τον σχεδιασμό της ΥΠΑ, τα νέα SUV θα διατεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, ένας σημαντικός αριθμός των οχημάτων έχει ήδη ενταχθεί στην επιχειρησιακή λειτουργία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που έχουν καταγραφεί.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου της ΥΠΑ, με την Υπηρεσία να δίνει προτεραιότητα σε οχήματα που προσφέρουν επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα τετρακίνησης, περιορίζοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο
Επιχειρήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Tesla: Ανάκληση 3 εκατ. οχημάτων στην Κίνα
Επιχειρήσεις

Tesla: Ανάκληση 3 εκατ. οχημάτων στην Κίνα

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες
Ειδήσεις

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 22:14

Chevron: Διπλασιάζει τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα με πενταετές σχέδιο

Υγεία
08/09/2026 - 22:00

Διατροφή στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει τη μητέρα και το μωρό

Ειδήσεις
08/09/2026 - 21:45

Σερβία: Πρόωρες εκλογές στις 25 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Βούτσιτς

Ειδήσεις
08/09/2026 - 21:23

ΥΠΑ: Ανανέωση του στόλου οχημάτων με 35 υβριδικά SUV αξίας €1,15 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 21:04

Έξι κίνδυνοι που μπορεί να δοκιμάσουν τις διεθνείς αγορές το φθινόπωρο

Magazino
08/09/2026 - 21:00

The Paper: Η σειρά που έγινε «το νέο Office» επιστρέφει και ξέρουμε γιατί θα τη δεις

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 20:44

TikTok: Επένδυση $12 δισ. για νέο data center 150 MW στη Φινλανδία

Ομόλογα
08/09/2026 - 20:28

Ομόλογα: Αποκλιμάκωση στις αποδόσεις μετά τα υψηλά – Στο επίκεντρο η ΕΚΤ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 20:22

Ο Μιλέι απειλεί με ποινική δίωξη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Φόκλαντ - Η αντίδραση των Βρετανών

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 20:19

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση για 200 χλμ. σωλήνων στον αγωγό Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 20:11

Βρετανία: Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Ειδήσεις
08/09/2026 - 20:05

Δύο πίνακες του Ρενουάρ αγνοούνται μετά από ληστεία σε μουσείο στη Γαλλία

Ειδήσεις
08/09/2026 - 20:03

PISA 2025: Χωρίς βασικές γνώσεις 1 στους 2 μαθητές στην Ελλάδα

Magazino
08/09/2026 - 20:00

Free City: 20 δωρεάν εκδηλώσεις για διασκέδαση στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
08/09/2026 - 20:00

Η δυσάρεστη έκπληξη του βασιλιά Κάρολου σε Χάρι και Μέγκαν

Ναυτιλία
08/09/2026 - 19:56

Οι ναυτιλιακές δυνάμεις προειδοποιούν: Οι πόλεμοι και οι «σκιώδεις στόλοι» απειλούν τις ελεύθερες θάλασσες

Πολιτική
08/09/2026 - 19:39

Με ελληνικό πηγαίο κώδικα η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζει το Ισραήλ

Magazino
08/09/2026 - 19:34

Στις 8 κορυφαίες ομάδες του κόσμου η Σκακιστική Ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
08/09/2026 - 19:31

Μήλος: Στο μικροσκόπιο 30 οικοδομικές άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 19:20

«Ματώνει η καρδιά μου» λέει η Μέρκελ για τη νίκη της AfD στην Σαξονία

Πολιτική
08/09/2026 - 19:15

Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:58

Επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:57

Πετρόπουλος: Προχωρά την εξαγορά της Τζώρτζης έναντι €6,5 εκατ.

Ναυτιλία
08/09/2026 - 18:52

Star Bulk: Μεταξύ €23 και €25,5 το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:47

BriQ Properties: Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου και διανομή προσωρινού μερίσματος

Εργασιακά
08/09/2026 - 18:43

ΔΥΠΑ: Η αλήθεια για το περίπτερο της ΔΕΘ – Πόσο κόστισε σύμφωνα με την Υπηρεσία

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:35

Σαράντης: Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα €48,5 εκατ. στο εξάμηνο

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:35

Ουκρανία: Συμβάσεις για 1.000 Patriot με τη στήριξη της ΕΕ

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 18:31

Fourlis: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στα €284 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
08/09/2026 - 18:25

Παπουτσάνης: Στο παγκόσμιο top 5% της αξιολόγησης EcoVadis με Χρυσό Μετάλλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ