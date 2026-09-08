ΥΠΑ: Ανανέωση του στόλου οχημάτων με 35 υβριδικά SUV αξίας €1,15 εκατ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ολοκλήρωσε την προμήθεια 35 SUV οχημάτων, συνολικού κόστους 1.152.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού της έργου.

Πρόκειται για υβριδικά, τετρακίνητα οχήματα, εξοπλισμένα με σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία, τα οποία συνδυάζουν περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου με τη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου οχημάτων έγινε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας.

Με βάση τον σχεδιασμό της ΥΠΑ, τα νέα SUV θα διατεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, ένας σημαντικός αριθμός των οχημάτων έχει ήδη ενταχθεί στην επιχειρησιακή λειτουργία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που έχουν καταγραφεί.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου της ΥΠΑ, με την Υπηρεσία να δίνει προτεραιότητα σε οχήματα που προσφέρουν επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα τετρακίνησης, περιορίζοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.