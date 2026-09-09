Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά πετρελαιοφόρα ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την Τρίτη το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων, ως απάντηση σε μια νέα απόπειρα της Τεχεράνης να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα πυραυλική επίθεση εναντίον πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αφού το Σαββατοκύριακο είχε εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ενός αεροπλανοφόρου και ενός αντιτορπιλικού κατευθυνόμενων πυραύλων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Ιράν προειδοποίησε τα πληρώματα πετρελαιοφόρων που βρίσκονται σε λιμάνια του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ να εγκαταλείψουν τα πλοία τους, γεγονός που δείχνει ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στις συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν επλήγη από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. Ωστόσο, οι πρόσφατες απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά ναυτικά μέσα προκαλούν ανησυχία ότι το καθεστώς χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα όπλα και ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις αναδεικνύουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την προθυμία του Ιράν να περάσει στην επίθεση, την ώρα που ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών επιβαρύνει την οικονομία της χώρας. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης, καθώς οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αντιδρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Μετά την απόπειρα του Ιράν να πλήξει αεροπλανοφόρο το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρηματοδοτούσαν τον ιρανικό στρατό και ένοπλες οργανώσεις που δρουν ως πληρεξούσιοι του Ιράν. Οι επιθέσεις στα πετρελαιοφόρα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν επιθέσεις εναντίον πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μία ημέρα αργότερα, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα ακόμη πολεμικό πλοίο.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι χρησιμοποιούν νέους πυραύλους με προηγμένα χαρακτηριστικά για να στοχεύσουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Όπως αναφέρουν αναλυτές οπλικών συστημάτων, τέτοιοι πύραυλοι θα μπορούσαν να διαθέτουν ηλεκτρο-οπτικούς ανιχνευτές (electro-optical seekers), οι οποίοι τους επιτρέπουν να κατευθύνονται προς έναν κινούμενο στόχο χρησιμοποιώντας εικόνες.

Ωστόσο, το Ιράν θα εξακολουθούσε να χρειάζεται να γνωρίζει την κατά προσέγγιση θέση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων όταν ξεκινούν οι επιθέσεις. Αυτό προκαλεί ανησυχίες ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να βοηθούν το Ιράν να εντοπίζει τις θέσεις των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι ο αποκλεισμός και οι ασφυκτικές κυρώσεις θα οδηγήσουν το ιρανικό καθεστώς σε κατάρρευση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το καθεστώς αρνείται να υποχωρήσει και εντείνει τις απειλές του εναντίον πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 19 πολεμικά πλοία που υποστηρίζουν επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού.