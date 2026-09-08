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Φοιτητικό σπίτι: Τι να πάρεις μαζί σου και τι να αφήσεις πίσω
Magazino
23:00 - 08 Σεπ 2026

Φοιτητικό σπίτι: Τι να πάρεις μαζί σου και τι να αφήσεις πίσω

Reporter.gr Newsroom
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Ετοιμάζεσαι για το πανεπιστήμιο; Δες τη λίστα των φοιτητών με τα απαραίτητα για το δωμάτιο, τις έξυπνες αγορές και τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις.

Η εβδομάδα υποδοχής των πρωτοετών πλησιάζει και χιλιάδες νέοι φοιτητές ετοιμάζονται για το μεγάλο βήμα της ανεξάρτητης ζωής. Από τα ρούχα και τον φορητό υπολογιστή μέχρι την προετοιμασία για τις πρώτες εξόδους, οι ερωτήσεις είναι πολλές.

Τι είναι όμως πραγματικά απαραίτητο για το φοιτητικό δωμάτιο;

Για να γλιτώσετε περιττά έξοδα σε μια περίοδο που ο προϋπολογισμός είναι ήδη πιεσμένος, συγκεντρώσαμε τις πιο πρακτικές συμβουλές από «βετεράνους» φοιτητές μεγαλύτερων ετών, μαζί με έξυπνες και οικονομικές προτάσεις αγορών.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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