Στις 8 κορυφαίες ομάδες του κόσμου η Σκακιστική Ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Με μια σπουδαία διεθνή επιτυχία στις αποσκευές της επέστρεψε η σκακιστική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το Αλμάτι του Καζακστάν, εξασφαλίζοντας μια θέση στις 8 κορυφαίες ομάδες του κόσμου στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Σκακιστικό Πρωτάθλημα (FIDE World University Team Chess Championship 2026).

Στη σπουδαία αυτή διοργάνωση, η ελληνική αποστολή κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιστορικά και κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλη την υφήλιο, όπως το Harvard University, το University of Oxford, το University of Cambridge, το Peking University, το Saint Louis University και το University of Texas. Ξεπερνώντας με επιτυχία τις απαιτήσεις της φάσης των ομίλων, το Ε.Μ.Π. προκρίθηκε στα προημιτελικά (quarterfinals) του θεσμού. Η πρόκριση στην τελική οκτάδα συνιστά τεράστια επιτυχία, καθώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος αγωνίστηκαν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο απέναντι σε πανεπιστήμια με παράδοση στο άθλημα και επαγγελματίες σκακιστές.

Η εξαιρετική ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών που εκπροσώπησε επάξια το Ίδρυμα στις σκακιέρες του πρωταθλήματος καταθέτοντας ψυχή και στρατηγική, αποτελείται από τους:

Δημήτριο Αλεξάκη (Σ.Η.Μ.Μ.Υ.)

Βασίλειο Κασιούμη (Σ.Η.Μ.Μ.Υ.)

Παναγιώτα Κιούση (Σ.Μ.Μ.)

Κωνσταντίνο Τσαρσιταλίδη (Σ.Χ.Μ.)

Νικόλαο Κούτλα (Σ.Η.Μ.Μ.Υ.)

Αρχηγός αποστολής: Κυριάκος Ταμπακάκης (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).