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Ενεργειακό κόστος και ΔΕΘ
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08:12 - 09 Σεπ 2026

Ενεργειακό κόστος και ΔΕΘ

Γιώργος Προκοπάκης
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Δεν παρακολούθησα τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τις διάβασα όμως. Το συγκεκριμένο με τις τιμές ρεύματος, μετά την εξειδίκευση, το έψαξα σε τέσσερα μέσα για να επιβεβαιώσω.

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη εξήγγειλε τη σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029. Είχα προβληματισθεί από την πρώτη στιγμή που το διάβασα: πώς διάολο θα παρέμβει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο ενέργειας; Όσο ισχύει ο καθορισμός της χονδρικής τιμής από την τελευταία κιλοβατώρα που προσφέρεται - και αυτή παράγεται από φυσικό αέριο - η τιμή χονδρικής θα επηρεάζεται από την τιμή του φυσικού αερίου.

Ακολούθως οι υπουργός και υφυπουργός Ενέργειας εξειδίκευσαν τα μέτρα. Προφανώς, καμιά παρέμβαση στη χονδρική τιμή. Παρεμβάσεις νοικοκυρέματος στη διανομή (ρευματοκλοπή, απλήρωτοι λογαριασμοί, έξυπνοι μετρητές), στην αποθήκευση (μπαταρίες - ίσως και αντλιοταμίευση) και επενδύσεις των καταναλωτών στην εξοικονόμηση. Όλα αυτά, ανεξαρτήτως των τιμών χονδρικής. Όλα αυτά αυτονόητα πράγματα στις επιλογές πολιτικών ρουτίνας των παρόχων (ΔΕΗ, Protergia, Ήρων, κλπ) ή των διανομέων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ).

Το πιθανότερο είναι πως δεν είχαν εξηγήσει επαρκώς στον πρωθυπουργό "τι σημαίνει μείωση κόστους ρεύματος" και αυτός μείωσε την τιμή χονδρικής! Πολιτικά άκομψο, δεδομένου ότι από πολλές μεριές η κυβέρνηση δέχεται πυρά για το μοντέλο συναλλαγής και εκκαθάρισης στο χρηματιστήριο ενέργειας, και βρίσκεται ο πρωθυπουργός να εξαγγέλει μείωση της χονδρικής τιμής, πραγμα που δεν μπορεί να επιτύχει. [αν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας ή μέχρις ότου η τελευταία τουρμπίνα παραγωγής από φυσικό αέριο αποσυρθεί]

Τα λέω αυτά, γιατί δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να ακυρολογεί, κυρίως όμως γιατί υπάρχει ο κίνδυνος τα μέτρα που εξειδικεύθηκαν σήμερα, να μην ρίξουν τις τιμές. Η τελευταία κιλοβατώρα παραγωγής φυσικού αερίου θα έρχεται από κάποια μονάδα που κάθεται εν ετοιμότητι όλη μέρα για να παραγάγει κάποια στιγμή αυτήν την τελευταία κιλοβατώρα. Το κόστος για τον παραγωγό θα πηγαίνει στα ουράνια. Οπότε, μέχρις ότου υπάρξουν οι συνθήκες που θα επηρεάζουν πραγματικά την τιμή χονδρικής (άλλο μοντέλο προσδιορισμού τιμής ή τέρμα το φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή), αυτή υποχρεωτικά θα κάνει τα δικά της. Κι ας λέει ό,τι θέλει ο πρωθυπουργός.

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