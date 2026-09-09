H OpenAI λέει ότι έλυσε ένα «Άγιο Δισκοπότηρο» των Μαθηματικών

Η OpenAI, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στο κοινό έδωσε λύση σε ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ερωτήματα της σύγχρονης μαθηματικής έρευνας, έπειτα από μόλις λίγες ημέρες εργασίας.

Το πρόβλημα αφορά τις εξισώσεις Navier–Stokes, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της ροής των ρευστών και την πρόβλεψη φαινομένων όπως τα καιρικά μοτίβα, αλλά ακόμη και για την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το κρεμέρ αναμειγνύεται και δημιουργεί στροβιλισμούς μέσα σε ένα φλιτζάνι καφέ.

Οι μαθηματικοί, όπως επισημαίνει η Washington Post, προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να κατανοήσουν αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αυτές οι πολύπλοκες εξισώσεις παύουν να ισχύουν ή «καταρρέουν». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα συνοδεύεται από έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, καθώς πρόκειται για ένα από τα επτά Προβλήματα του Βραβείου της Χιλιετίας (Millennium Prize Problems), τα οποία χαρακτηρίστηκαν, στις αρχές του αιώνα, ως τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα στον τομέα των μαθηματικών.

Η απάντηση, σύμφωνα με την OpenAI, είναι ναι, όμως η εταιρεία δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο.

Την Τρίτη, η OpenAI δημοσίευσε μια τεχνική εργασία σχετικά με το αποτέλεσμα, την οποία πλέον θα μελετήσουν προσεκτικά μαθηματικοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, ο ισχυρισμός της εταιρείας προκάλεσε και αντιδράσεις, όταν ο Τρίσταν Μπάκμαστερ, καθηγητής μαθηματικών στο NYU, δήλωσε ότι ο ίδιος και ένας ακόμη μαθηματικός είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη λύση του προβλήματος τις τελευταίες εβδομάδες και άφησε να εννοηθεί ότι το εγχείρημα της OpenAI ενδέχεται να βασίστηκε σε αυτή την εργασία.

Ο Μπάκμαστερ ανέφερε ότι εργαζόταν πάνω στο πρόβλημα μαζί με έναν συνάδελφό του, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και εργαλεία της OpenAI. Υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν είχε διευκρινίσει επαρκώς κατά πόσο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησε η OpenAI για την επίλυση του προβλήματος είχε αξιοποιήσει τα δεδομένα που ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν εισαγάγει στην εμπορική υπηρεσία της OpenAI.

Η OpenAI απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μπάκμαστερ, υποστηρίζοντας ότι η λύση της διέφερε «σημαντικά» από τη δική τους εργασία, και δήλωσε ότι δεν είχε πρόσβαση σε «συγκεκριμένα δεδομένα χρηστών» για την επίλυση του προβλήματος.

«Παρότι είναι απίθανο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ανωνυμοποιημένα δεδομένα που προέκυψαν από τη χρήση των προϊόντων μας να συνέβαλαν στη βελτίωση των μοντέλων μας», ανέφερε η εταιρεία.