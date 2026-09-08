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Οι ναυτιλιακές δυνάμεις προειδοποιούν: Οι πόλεμοι και οι «σκιώδεις στόλοι» απειλούν τις ελεύθερες θάλασσες
Ναυτιλία
19:56 - 08 Σεπ 2026

Οι ναυτιλιακές δυνάμεις προειδοποιούν: Οι πόλεμοι και οι «σκιώδεις στόλοι» απειλούν τις ελεύθερες θάλασσες

Reporter.gr Newsroom
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Μια ομάδα των 18 μεγαλύτερων ναυτιλιακών χωρών του κόσμου προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι παγκόσμιες συγκρούσεις, οι εμπορικοί περιορισμοί και τα σημεία συμφόρησης στις θαλάσσιες οδούς αυξάνουν το κόστος και εντείνουν την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Consultative Shipping Group, μια άτυπη συμμαχία ναυτιλιακών δυνάμεων όπως η Γερμανία, η Δανία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά «ένδειξη μιας διαρθρωτικής αλλαγής στο επιχειρησιακό περιβάλλον του παγκόσμιου εμπορίου».

Οι αλλαγές αυτές υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ναυτιλίας, ανέφερε η ομάδα.

Περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Το θαλάσσιο εμπόριο ρυθμίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), έναν οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στον οποίο συμμετέχουν 176 χώρες και ο οποίος έχει θεσπίσει κανόνες για την ασφάλεια, την εξάλειψη εμπορικών φραγμών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Consultative Shipping Group δεν εκδίδει συνήθως ανακοινώσεις. Ωστόσο, ανέφερε ότι διαμορφώνονται δύο παράλληλα εμπορικά συστήματα: το ένα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και το άλλο δρα παρακάμπτοντας κυρώσεις, επιτίθεται σε πλοία και αναγκάζει τα εμπορικά πλοία να αλλάζουν πορεία, αποφεύγοντας κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ομάδα, εκατοντάδες πλοία αποτελούν πλέον μέρος «σκιωδών στόλων», οι οποίοι παρακάμπτουν τις κυρώσεις και ταξιδεύουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, προκαλώντας κατακερματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το θαλάσσιο εμπόριο έχει υποστεί επανειλημμένες διαταραχές τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων λόγω της πανδημίας COVID-19, του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, μιας ξηρασίας που έχει μειώσει τη στάθμη των υδάτων στη Διώρυγα του Παναμά, καθώς και της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πόλεμος με το Ιράν, ειδικότερα, έχει προκαλέσει φέτος σημεία συμφόρησης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας το εμπόριο ενεργειακών προϊόντων και εμπορευμάτων, όπως τα λιπάσματα, και οδηγώντας σε αύξηση των τιμών.

«Χωρίς το θαλάσσιο εμπόριο, οι αλυσίδες εφοδιασμού θα κατακερματίζονταν και η παγκόσμια οικονομία, όπως τη γνωρίζουμε, θα σταματούσε απότομα», ανέφερε η ομάδα.

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