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Χατζημηνάς: Επενδύσεις, AI και Άμυνα οι πυλώνες της νέας παραγωγικής Ελλάδας - «Χρυσός» οι Έλληνες μηχανικοί
Επιχειρήσεις
08:02 - 09 Σεπ 2026

Χατζημηνάς: Επενδύσεις, AI και Άμυνα οι πυλώνες της νέας παραγωγικής Ελλάδας - «Χρυσός» οι Έλληνες μηχανικοί

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έστειλε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής & CEO της THEON GROUP και Ιδρυτής του EFA GROUP, στις παρεμβάσεις του στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκε η ανάγκη οι επιχειρηματίες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ανταγωνιστικότητα, την επενδυτική δραστηριότητα, την τεχνολογία και την επαναβιομηχάνιση, αντί να περιμένουν τις λύσεις αποκλειστικά από την πολιτεία.

Αναλυτικότερα, ο κ. Χατζημηνάς υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τις κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες», τόνισε σε Συνέδριο της «Ημερησίας», επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ίδια τα επιχειρηματικά συμφέροντα λειτουργούν ως εμπόδιο στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Χαρακτηριστικά ήταν τα παραδείγματα που έφερε από την αυτοκινητοβιομηχανία και τα φωτοβολταϊκά, όπου, όπως υποστήριξε, η ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας της παραγωγής από τον κινεζικό ανταγωνισμό υπονομεύτηκε εν μέρει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το ίδιο ζήτημα, σημείωσε, αφορά και την αμυντική βιομηχανία. «Εκτός από την πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει και επιχειρηματική βούληση. Γιατί, όπως είπαμε, εμείς είμαστε το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις πριν από τα συμβόλαια

Η ίδια λογική διατρέχει και την προσέγγισή του για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ο κ. Χατζημηνάς τόνισε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναλαμβάνουν ρίσκο πριν αναζητήσουν συμβόλαια. Όπως ανέφερε, λίγες είναι σήμερα οι ελληνικές εταιρείες που παίρνουν το απαιτούμενο ρίσκο και πραγματοποιούν τις επενδύσεις που χρειάζονται.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η θέση του για την ελληνική προστιθέμενη αξία στα αμυντικά προγράμματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα προσδιορισμού ελληνικής προστιθέμενης αξίας πριν από την ανάληψη ενός έργου συνιστά «κοσμογονική αλλαγή», καθώς επιτρέπει στην Ελλάδα να διεκδικεί μεγαλύτερο μέρος της τεχνογνωσίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων. «Τα κλειδιά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περνούν πλέον σε ελληνικά χέρια.

Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα της ποιότητας των ξένων επενδύσεων. Η προσέλκυση κεφαλαίων, όπως υπογράμμισε, είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να δημιουργεί μόνιμο αποτύπωμα στην Ελλάδα και να μην οδηγεί στη μεταφορά κρίσιμης τεχνογνωσίας και δραστηριοτήτων εκτός χώρας.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις του κ. Χατζημηνά είχε για ακόμα μία φορά το ανθρώπινο δυναμικό. «Οι Έλληνες μηχανικοί είναι χρυσός εδώ στην Ελλάδα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει ένα σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα σε ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση.

Η πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτό το πλεονέκτημα να μετατραπεί σε παραγωγική και διεθνή επιχειρηματική ισχύ. Για τον λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλιστα, πρότεινε να κατευθυνθούν σημαντικοί πόροι στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην AI, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγικότητα συνδέεται πλέον άμεσα με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Στην ίδια κατεύθυνση, για την Ελλάδα υποστήριξε ότι η επαναβιομηχάνιση θα πρέπει να γίνει με όρους τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τις επιχειρήσεις και υπογράμμισε την ανάγκη η φορολογική πολιτική να στηρίζει στοχευμένα τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία.

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