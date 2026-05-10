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Ο Νετανιάχου ανεβάζει τους τόνους: Δεν τελειώνει ο πόλεμος πριν πάρουμε το ουράνιο του Ιράν
Ειδήσεις
21:00 - 10 Μάι 2026

Ο Νετανιάχου ανεβάζει τους τόνους: Δεν τελειώνει ο πόλεμος πριν πάρουμε το ουράνιο του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει ολοκληρωθεί», επισημαίνοντας πως παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Όπως ανέφερε, παρά τα «σημαντικά αποτελέσματα» της σύγκρουσης, εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες, με κυριότερη την ύπαρξη αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένουν ενεργές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, οι οποίες κατά την εκτίμησή του πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα πάμε και θα το βγάλουμε», χωρίς να δώσει περαιτέρω επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει στήριξη σε μια τέτοια προοπτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συντονισμένων κινήσεων στο πλαίσιο συμφωνίας. «Αν υπάρχει συμφωνία, μπορούμε να προχωρήσουμε και στην απομάκρυνση του υλικού», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι η διαδικασία βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης σε κρίσιμα σημεία θα εντοπιστεί άμεσα. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε ότι εξετάζεται και ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτή λύση για την αφαίρεση του υλικού.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/05/2026 - 20:13
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