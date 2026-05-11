Frontex: Φόβοι για «πλημμύρα» όπλων από την Ουκρανία μετά τον πόλεμο

«Θα μπορούσε να υπάρξει διακίνηση όπλων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό ενδέχεται να εξελιχθεί σε πρόβλημα ασφάλειας για την Ευρώπη», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα WELT ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Lars Gerdes.
Όπως είπε, μετά το τέλος του πολέμου πλήρους κλίμακας που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από τέσσερα χρόνια, είναι «απολύτως πιθανό» να επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρήθηκε μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όταν μεγάλες ποσότητες παράνομων όπλων κατέληξαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο Γκέρντες τόνισε ότι η Frontex έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία της στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
«Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό από την αρχή του πολέμου», ανέφερε ο Γερμανός αξιωματούχος. «Θεωρώ ότι ο κίνδυνος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος μετά από μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία. Τότε θα υπάρχουν στη χώρα τεράστιες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών – και πολλοί άνθρωποι που θα χρειάζονται χρήματα. Είναι πιθανό να εμφανιστεί λαθρεμπόριο όπλων σε μεγάλη κλίμακα».