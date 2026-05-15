Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι ξέμεινε από πετρέλαιο - Δραματικές ώρες για τους κατοίκους
01:58 - 15 Μάι 2026

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι ξέμεινε από πετρέλαιο - Δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Reporter.gr Newsroom
Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως έχει «στερεύσει» από καύσιμα. Οι ελλείψεις πετρελαίου και βενζίνης έχουν προκαλέσει σοβαρές διακοπές στις μεταφορές, στην ηλεκτροδότηση και στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών.

«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου μαζούτ, απολύτως καθόλου ντίζελ», δήλωσε ο υπουργός ενέργειας της Κούβας και πρόσθεσε:

«Στην Αβάνα, οι διακοπές ρεύματος σήμερα ξεπερνούν τις 20 ή και 22 ώρες».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα νέα αμερικανικά μέτρα πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία ουσιαστικά αποθαρρύνουν τρίτες χώρες από το να προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα. Το Reuters σημειώνει ότι ούτε η Βενεζουέλα ούτε το Μεξικό —παραδοσιακοί προμηθευτές της Αβάνας— έχουν στείλει σημαντικές ποσότητες καυσίμων από τις αρχές του 2026.

Η Washington Post περιγράφει μια κοινωνία που αλλάζει βίαια καθημερινές συνήθειες λόγω της έλλειψης ενέργειας. Οι συχνές διακοπές ρεύματος, η έλλειψη νερού και η ανεπάρκεια καυσίμων έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση των δημόσιων μεταφορών και σε σοβαρές δυσκολίες ακόμα και για απλές δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση εργαζομένων ή η λειτουργία μικρών επιχειρήσεων.

Σε άλλο εκτενές ρεπορτάζ, η Washington Post αποκάλυψε ότι η κουβανική κυβέρνηση ζήτησε ακόμη και τη διαμεσολάβηση του Βατικανό, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τον ενεργειακό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η έλλειψη καυσίμων έχει παραλύσει νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταφορά εφοδίων έγινε ακόμη και με γαϊδούρια επειδή δεν υπήρχε ντίζελ για φορτηγά.

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι στη μαύρη αγορά η βενζίνη πωλείται πλέον έως και 10 δολάρια το λίτρο — τιμή απαγορευτική για τους περισσότερους Κουβανούς. Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους και στρέφονται σε ποδήλατα, ηλεκτρικά τρίκυκλα ή αυτοσχέδιες λύσεις μετακίνησης.

Η έλλειψη πετρελαίου έχει αναγκάσει τους ανθρώπους να βασίζονται σε κάρβουνο ή ακόμη και σε ξύλα για να μαγειρέψουν, ενώ κάποιοι βγαίνουν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.

Η κυβέρνηση της Κούβας καταγγέλλει το εμπάργκο που της έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, που την έχει αποκόψει από τις προμήθειες μέσω Βενεζουέλας και Ρωσίας. Ωστόσο, συζητά το ενδεχόμενο αμερικανικής βοήθειας καθώς δεν έχει άλλες επιλογές.

Η κρίση θυμίζει ολοένα περισσότερο την «Ειδική Περίοδο» της δεκαετίας του 1990, όταν η κατάρρευση της Σοβιετική Ένωση βύθισε την Κούβα σε βαθιά οικονομική ύφεση. Σήμερα όμως, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα οικονομική απομόνωση, κατάρρευση υποδομών και μαζική μετανάστευση νέων ανθρώπων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 02:26
