Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι ξέμεινε από πετρέλαιο - Δραματικές ώρες για τους κατοίκους

«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου μαζούτ, απολύτως καθόλου ντίζελ», δήλωσε ο υπουργός ενέργειας της Κούβας και πρόσθεσε:
«Στην Αβάνα, οι διακοπές ρεύματος σήμερα ξεπερνούν τις 20 ή και 22 ώρες».
Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα νέα αμερικανικά μέτρα πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία ουσιαστικά αποθαρρύνουν τρίτες χώρες από το να προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα. Το Reuters σημειώνει ότι ούτε η Βενεζουέλα ούτε το Μεξικό —παραδοσιακοί προμηθευτές της Αβάνας— έχουν στείλει σημαντικές ποσότητες καυσίμων από τις αρχές του 2026.
Η Washington Post περιγράφει μια κοινωνία που αλλάζει βίαια καθημερινές συνήθειες λόγω της έλλειψης ενέργειας. Οι συχνές διακοπές ρεύματος, η έλλειψη νερού και η ανεπάρκεια καυσίμων έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση των δημόσιων μεταφορών και σε σοβαρές δυσκολίες ακόμα και για απλές δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση εργαζομένων ή η λειτουργία μικρών επιχειρήσεων.
Σε άλλο εκτενές ρεπορτάζ, η Washington Post αποκάλυψε ότι η κουβανική κυβέρνηση ζήτησε ακόμη και τη διαμεσολάβηση του Βατικανό, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τον ενεργειακό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η έλλειψη καυσίμων έχει παραλύσει νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταφορά εφοδίων έγινε ακόμη και με γαϊδούρια επειδή δεν υπήρχε ντίζελ για φορτηγά.
Το Reuters αναφέρει επίσης ότι στη μαύρη αγορά η βενζίνη πωλείται πλέον έως και 10 δολάρια το λίτρο — τιμή απαγορευτική για τους περισσότερους Κουβανούς. Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους και στρέφονται σε ποδήλατα, ηλεκτρικά τρίκυκλα ή αυτοσχέδιες λύσεις μετακίνησης.
Η έλλειψη πετρελαίου έχει αναγκάσει τους ανθρώπους να βασίζονται σε κάρβουνο ή ακόμη και σε ξύλα για να μαγειρέψουν, ενώ κάποιοι βγαίνουν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.
Η κυβέρνηση της Κούβας καταγγέλλει το εμπάργκο που της έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, που την έχει αποκόψει από τις προμήθειες μέσω Βενεζουέλας και Ρωσίας. Ωστόσο, συζητά το ενδεχόμενο αμερικανικής βοήθειας καθώς δεν έχει άλλες επιλογές.
Η κρίση θυμίζει ολοένα περισσότερο την «Ειδική Περίοδο» της δεκαετίας του 1990, όταν η κατάρρευση της Σοβιετική Ένωση βύθισε την Κούβα σε βαθιά οικονομική ύφεση. Σήμερα όμως, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα οικονομική απομόνωση, κατάρρευση υποδομών και μαζική μετανάστευση νέων ανθρώπων.