Κούβα: «Ανοιχτή» σε αμερικανική βοήθεια $100 εκατ. εν μέσω γενικευμένων μπλακ άουτ

Η κυβέρνηση της Κούβας δηλώνει ότι είναι έτοιμη να εξετάσει πρόταση αμερικανικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει νέα σοβαρή ενεργειακή κρίση και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκες, η Αβάνα «είναι έτοιμη να ακούσει τους όρους της πρότασης και τον τρόπο υλοποίησής της», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επαναφέρει την πρόταση, θέτοντας ως προϋπόθεση η διανομή της βοήθειας να γίνει μέσω της Καθολικής Εκκλησίας και όχι μέσω της κουβανικής κυβέρνησης.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για το νησί, καθώς η ανατολική Κούβα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ σοβαρή βλάβη σημειώθηκε και στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της χώρας στην επαρχία Ματάνζας, περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα.

Οι αρχές κάνουν λόγο για οξεία έλλειψη καυσίμων, με τον υπουργό Ενέργειας και Ορυχείων να έχει δηλώσει ότι η χώρα έχει ουσιαστικά εξαντλήσει τα αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου, παρά τις πρόσφατες προμήθειες από τη Ρωσία που, όπως αναφέρθηκε, έχουν ήδη καταναλωθεί.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε μερική αποσύνδεση του δικτύου, επηρεάζοντας επτά από τις δεκαπέντε επαρχίες της χώρας, από τη Σιέγο δε Άβιλα μέχρι το ανατολικό Γκουαντάναμο. Οι διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές ξεπερνούν ακόμη και τις 20 ώρες, προκαλώντας έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Στην Αβάνα, κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση με συγκεντρώσεις και χτυπήματα κατσαρολών, ζητώντας την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ αναφέρθηκαν και τοπικές κινητοποιήσεις σε συνοικίες της πρωτεύουσας.

Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα έχει επιδεινωθεί από τα μέσα του 2024, με τις αρχές να αποδίδουν την κατάσταση στον αμερικανικό ενεργειακό αποκλεισμό και στις διεθνείς πιέσεις. Αντίθετα, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η κρίση οφείλεται κυρίως σε εσωτερικά προβλήματα διαχείρισης και υποδομών.

Η συζήτηση για την αμερικανική βοήθεια παραμένει ανοιχτή, με την Αβάνα να αναμένει διευκρινίσεις για τους όρους της πιθανής συμφωνίας.