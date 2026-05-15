Τραμπ: Η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράζει αμερικανικό πετρέλαιο, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν απτά αποτελέσματα στις εμπορικές και επιχειρηματικές συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διμερούς συνόδου κορυφής.

«Συμφώνησαν ότι θέλουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα στραφούν στο Τέξας και θα αρχίσουμε να στέλνουμε κινεζικά πλοία στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στην Αλάσκα», ανέφερε ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Πεκίνο συμφώνησε να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να μην προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. Όπως είπε, ο Σι επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς περιορισμούς ή επιβολή διοδίων στη ναυσιπλοΐα.

Η Κίνα αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, οι κινεζικές εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανήλθαν το 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές εξαγωγές αργού και πετρελαιοειδών προς την Κίνα μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας πτώση 25% σε ετήσια βάση και φτάνοντας τα 237,8 εκατομμύρια βαρέλια το περασμένο έτος. Ειδικά οι εξαγωγές αργού κατέρρευσαν κατά 95% σε σχέση με το 2023, περιοριζόμενες σε περίπου 8,4 εκατομμύρια βαρέλια το 2025.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/5) ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε «σειρά νέων συγκλίσεων» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, μεταξύ των οποίων και η οικοδόμηση «εποικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας» στις διμερείς σχέσεις για τα επόμενα τρία χρόνια και μελλοντικά.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση με το Ιράν, το Πεκίνο ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για μια συνολική και διαρκή κατάπαυση του πυρός, με στόχο τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

Οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν ξανά την Παρασκευή για την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου, η οποία συνδύασε συμβολικές κινήσεις υψηλού επιπέδου με διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και την αγορά αμερικανικών προϊόντων από την Κίνα. Παράλληλα, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις διμερείς σχέσεις σε σοβαρή κρίση.

Η επίσκεψη Τραμπ αποτελεί την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια. Πριν από την αναχώρηση της αμερικανικής αποστολής για την Ουάσιγκτον, οι δύο ηγέτες αναμένεται να παρακαθίσουν σε τσάι και γεύμα εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται το πρωί της Παρασκευής (15/5) μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί συμφωνίας για κινεζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούλιο σημειώνουν άνοδο 1,16%, στα 106,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI για τον Ιούνιο ενισχύεται κατά 1,26%, στα 102,44 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι προχώρησε σε συμφωνία για αγορές αμερικανικής ενέργειας. Το CNBC ανέφερε ότι απευθύνθηκε στις κινεζικές αρχές για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.