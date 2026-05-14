Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&P τις 7.500 μονάδες

Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 14/5, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να ενισχύεται μετά από ισχυρά αποτελέσματα της Cisco Systems και στον απόηχο κρίσιμης συνάντησης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο 370,26 μονάδων ή 0,75%, κλείνοντας στις 50.063,46 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,77% και έκλεισε στις 7.501,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,88% φτάνοντας τις 26.635,22 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο.

Η μετοχή της Cisco εκτινάχθηκε κατά 13%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου και προοπτικών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς και την ανακοίνωση περικοπής σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας.

«Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς την ισχυρή ανάπτυξη στα εταιρικά κέρδη», δήλωσε ο William Merz, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών της U.S. Bank Asset Management στο CNBC, σημειώνοντας ότι τα θεμελιώδη των εταιρειών είναι «εξαιρετικά ισχυρά», ιδιαίτερα για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Η άνοδος της Cisco συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του Dow, οδηγώντας τον πάνω από το όριο των 50.000 μονάδων εντός της συνεδρίασης. Επιπλέον ώθηση έδωσε και η Nvidia, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 4%, μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για την αγορά του τσιπ H200, αν και οι παραδόσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Οι Cisco, Nvidia και Amazon έχουν στηρίξει την ανοδική πορεία του δείκτη, με την Cisco να καταγράφει άνοδο 47% τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ Amazon και Nvidia έχουν ενισχυθεί κατά 28% και 30% αντίστοιχα.

Η άνοδος της αγοράς καταγράφεται παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί τις πληθωριστικές ανησυχίες λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Το Ιράν αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Πετρέλαιο σε οριακές διακυμάνσεις

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με φόντο τις αναφορές ότι περίπου 30 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε οριακή άνοδο 9 σεντ, ή 0,09%, στα 105,72 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate διαπραγματεύονται στα 101,17 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 15 σεντ ή 0,15%.

Την Τετάρτη, το Brent κατέγραψε απώλειες άνω των 2 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 1 δολ./βαρέλι.