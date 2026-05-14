ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&amp;P τις 7.500 μονάδες
Χρηματιστήρια
23:26 - 14 Μάι 2026

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&P τις 7.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 14/5, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να ενισχύεται μετά από ισχυρά αποτελέσματα της Cisco Systems και στον απόηχο κρίσιμης συνάντησης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο 370,26 μονάδων ή 0,75%, κλείνοντας στις 50.063,46 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,77% και έκλεισε στις 7.501,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,88% φτάνοντας τις 26.635,22 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο.

Η μετοχή της Cisco εκτινάχθηκε κατά 13%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου και προοπτικών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς και την ανακοίνωση περικοπής σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας.

«Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς την ισχυρή ανάπτυξη στα εταιρικά κέρδη», δήλωσε ο William Merz, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών της U.S. Bank Asset Management στο CNBC, σημειώνοντας ότι τα θεμελιώδη των εταιρειών είναι «εξαιρετικά ισχυρά», ιδιαίτερα για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Η άνοδος της Cisco συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του Dow, οδηγώντας τον πάνω από το όριο των 50.000 μονάδων εντός της συνεδρίασης. Επιπλέον ώθηση έδωσε και η Nvidia, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 4%, μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για την αγορά του τσιπ H200, αν και οι παραδόσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Οι Cisco, Nvidia και Amazon έχουν στηρίξει την ανοδική πορεία του δείκτη, με την Cisco να καταγράφει άνοδο 47% τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ Amazon και Nvidia έχουν ενισχυθεί κατά 28% και 30% αντίστοιχα.

Η άνοδος της αγοράς καταγράφεται παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί τις πληθωριστικές ανησυχίες λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Το Ιράν αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Πετρέλαιο σε οριακές διακυμάνσεις

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με φόντο τις αναφορές ότι περίπου 30 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε οριακή άνοδο 9 σεντ, ή 0,09%, στα 105,72 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate διαπραγματεύονται στα 101,17 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 15 σεντ ή 0,15%.

Την Τετάρτη, το Brent κατέγραψε απώλειες άνω των 2 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 1 δολ./βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 23:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ