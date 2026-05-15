Οι ΗΠΑ εργαλειοποιούν την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα ζητώντας σε αντάλλαγμα πολιτικές μεταρρυθμίσεις
12:06 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Κούβα και η προσφορά αμερικανικής βοήθειας με αντάλλαγμα «θεμελιώδεις αλλαγές» στο κομμουνιστικό πολιτικό καθεστώς της χώρας επαναφέρουν στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον - Αβάνας.      

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Ράτκλιφ πραγματοποίησε την Πέμπτη (14/5) επίσκεψη στο νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι αποτελεί μόλις τη δεύτερη φορά που επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών επισκέπτεται τη χώρα μετά την κομμουνιστική επανάσταση του 1959.

Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθυντής της CIA μετέφερε μήνυμα προς ανώτατους Κουβανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να εμπλακεί «σοβαρά» σε διάλογο με την κουβανική κυβέρνηση, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν «θεμελιώδεις αλλαγές» στο πολιτικό σύστημα.

Η CIA δημοσίευσε την Πέμπτη φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την παρουσία του Ράτκλιφ στην πρωτεύουσα Αβάνα, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από τη δική της πλευρά, σε ανακοίνωσή της, η κουβανική κυβέρνηση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των δύο χωρών, όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, δημοσιεύματα του CNN αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πτήσεις συλλογής πληροφοριών κοντά στις μεγαλύτερες πόλεις της Κούβας από το Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι η Κούβα βρίσκεται περίπου 100 μίλια από τις ακτές της Φλόριντα. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κουβανική κυβέρνηση ως «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να στρέψει την προσοχή της στην Κούβα μετά την ολοκλήρωση του πολέμου στο Ιράν.

Η χώρα είχε εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ωστόσο το καθεστώς της Καραϊβικής έχει ουσιαστικά αποκοπεί από αυτές τις ροές από τις αρχές Ιανουαρίου, έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει επιβάλει νέες κυρώσεις σε σειρά Κουβανών αξιωματούχων και οργανισμών τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκτενής ανθρωπιστική κρίση

Επισημαίνεται ότι ο πληθυσμός της Κούβας αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που φτάνουν έως και 22 ώρες ημερησίως, καθώς η ενεργειακή κρίση επιδεινώνεται και έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στην Αβάνα. Ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε δε λα Ο Λέβι δήλωσε πρόσφατα στα κρατικά μέσα ότι η χώρα έχει μείνει χωρίς καύσιμα και ντίζελ και δεν διαθέτει αποθέματα.

Η κυβέρνηση της Κούβας καταδικάζει διαχρονικά τον αμερικανικό αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής δε συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι διατεθειμένο να παράσχει 100 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς την Κούβα, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον «συνεχίζει να επιδιώκει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμουνιστικό σύστημα της Κούβας».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η απόφαση εναπόκειται στο καθεστώς της Κούβας: είτε θα αποδεχθεί την προσφορά βοήθειας είτε θα απορρίψει κρίσιμη σωτήρια βοήθεια και τελικά θα λογοδοτήσει στον κουβανικό λαό για την παρεμπόδιση αυτής της κρίσιμης συνδρομής».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 12:20
