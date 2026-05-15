Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ - ΝΔ: Οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα Ανδρουλάκη καταγγέλλει ο Γλαβίνας

Το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, τοποθετήθηκε την Παρασκευή (15/5) σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αξιωματική Αντιπολίτευση και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «χυδαίο και άθλιο συκοφάντη».

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά με αφορμή την αντιπαράθεση του κ.Ανδρουλάκη με τον κ. Γεωργιάδη για το ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, ο κ. Γλαβίνας σχολίασε:



«Υπάρχει μια οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η οποία έχει ως εφαρμοστές τον κ. Μαρινάκη, τον κ. Γεωργιάδη και όλη αυτή την ομάδα για την οποία όπως φαίνεται πάρα πολλοί ντρέπονται και εντός της ΝΔ. Άκουσα ευπρεπείς, αξιοπρεπείς και σοβαρούς ανθρώπους καθώς και βουλευτές της ΝΔ, - όπως τον κ. Κατσανιώτη -, να κρατούν αποστάσεις. Δεν θέλουν να μπούνε σε αυτό το βούρκο της πολιτικής ζωής που θέλει να φέρει η ΝΔ. Το κάνει για να μην δώσει ποτέ εξηγήσεις, για να προστατεύσει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα», σημείωσε ο κ. Γλαβίνας και πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο:

«Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου το οποίο δεν διστάζει και δεν ορρωδεί πουθενά απλά για να κάνει τη δουλειά του. Η «δουλειά» του είναι να συνεχίσει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έχουν. Να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης, τα έχουμε δει όλα μπροστά μας, και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος η ΝΔ στην εξουσία. Γιατί; Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αθέατες πλευρές των σκανδάλων της και δεύτερον να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι ο μοναδικός σκοπός τους», υπογράμμισε ο κ. Γλαβίνας.

Αναφορικά με την περίπτωση του ακινήτου, ο κ. Γλαβίνας συμπλήρωσε:



«Μιλάμε για ένα ακίνητο για το οποίο έγινε διαγωνισμός ο οποίος έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή. Είναι δηλωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έγινε ενδεχομένως μια αβλεψία, ο κ. Ανδρουλάκης στην χθεσινή του συνέντευξη είπε ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ορκωτοί λογιστές της Βουλής επισημαίνουν τις παραλείψεις ώστε αυτές να συμπληρωθούνε. Ένα ανύπαρκτο θέμα δηλαδή και τα έχουν σηκώσει όλα με ένα μοναδικό σκοπό, επειδή φοβούνται και δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα. Δε θέλουν να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Σας υπενθυμίζω γιατί κάνανε τις υποκλοπές εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Ν. Ανδρουλάκη γιατί θέλανε να εργαλειοποιήσουν το ΠΑΣΟΚ, να βγάλουν έναν δικό τους υποψήφιο οποίος τώρα είναι και υποψήφιος τους. Τον κ. Λοβέρδο λέω», είπε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Ανδρουλάκη ο κ. Γλαβίνας τόνισε ότι:

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης, τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό. Αν έκανε ότι έκανε ο αγρότης το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία... Συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια και το κάνει γιατί είναι μάστορας στην προπαγάνδα και στο ψέμα, έτσι έχει συνηθίσει, αυτή είναι η φύση του».

Εν συνεχεία, ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε στον ίδιο σταθμό όπου με αφορμή το μισθωμένο ακίνητο του κ.Ανδρουλάκη στο Δημόσιο ανέφερε:

«Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο, 120.000 ευρώ επί δεκαέξι χρόνια είναι 1.800.000. Δεν ξέρω πως τα μοιράζει η οικογένεια γιατί το ακίνητο είναι της οικογένειας Ανδρουλάκη», είπε και διευκρίνισε ότι:

«Από την αρχή είπα ότι είναι νόμιμο, ποτέ δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εγώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Πρώτα απ’ όλα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμανλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση της επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2009. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 2009, είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμανλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου. Άρα, δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Καραμανλή. Ήταν απόφαση που ελήφθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο πατέρας Ανδρουλάκης τότε ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ κι ο κ. Ανδρουλάκης λίγο αργότερα έγινε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Η οικογένεια ήταν γνωστή του ΠΑΣΟΚ, η επιλογή έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα, είσαι ένας βουλευτής αρχηγός κόμματος, φέρελπις πρωθυπουργός και φαίνεται ότι επί εποχής κυβερνήσεως του κόμματός σου πήρες μια μεγάλη σύμβαση από το Δημόσιο».



Ενώ προσωπικά για τον κ. Ανδρουλάκη, ο υπουργός υγείας είπε:

«Όταν ο κ. Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνεται ότι είναι ο κήρυκας της ηθικής τότε να κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας της ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και εσύ να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο. Είναι λίγο παράλογο!».