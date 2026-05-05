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Λίβανος: 17 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις – «Η Χεζμπολάχ δεν τηρεί τη συμφωνία», ισχυρίζονται οι IDF
Ειδήσεις
12:27 - 05 Μάι 2026

Λίβανος: 17 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις – «Η Χεζμπολάχ δεν τηρεί τη συμφωνία», ισχυρίζονται οι IDF

Reporter.gr Newsroom
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Δεκάδες νεκρούς έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι σήμερα οι ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο, ενώ παρά την εκεχειρία οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν, με το επιχείρημα ότι η Χεζμπολάχ δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα.  

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κάλεσε σήμερα (5/5) το πρωί τους κατοίκους δύο πόλεων στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές τους, υποστηρίζοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν σε «δυναμικές επιχειρήσεις» εναντίον της.

Νωρίτερα, οι IDF είχαν κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε δύο βλήματα όλμου κατά των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο, χωρίς μέχρι στιγμής η οργάνωση να έχει τοποθετηθεί επίσημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιδρομές της Δευτέρας προκάλεσαν τον θάνατο 17 ανθρώπων, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των τελευταίων ημερών σε 110 νεκρούς. Από την πλευρά του Ισραήλ, γίνεται λόγος για 17 νεκρούς στρατιώτες στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για εκτεταμένες επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας υπό την προϋπόθεση ότι θα το πράξει και το Ισραήλ, παρότι δεν θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης απέναντι σε «επικείμενες ή σε εξέλιξη επιθέσεις», θέση που αμφισβητείται από λιβανέζικες αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά.

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