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Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Λειψία: Δύο νεκροί - Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης
Ειδήσεις
19:28 - 04 Μάι 2026

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Λειψία: Δύο νεκροί - Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στη Λειψία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της 4ης Μαΐου, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο MDR, το οποίο επικαλέστηκε τις αστυνομικές αρχές.

Οι αρχές της Λειψίας έχουν θέσει υπό κράτηση έναν 33χρονο Γερμανό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς. Οι αρχές κάνουν λόγο για «διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», ενώ εξετάζεται το ιστορικό του δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν.

Ο άνδρας, που γεννήθηκε στη Γερμανία και διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Σαξονίας, φέρεται να ακινητοποίησε ο ίδιος το όχημα πριν συλληφθεί από την αστυνομία, μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής άλλων ατόμων στο περιστατικό.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο βίντεο που φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο, ενώ σε ηχητικό υλικό ακούγεται να φωνάζει «Κάντε το να σταματήσει», γεγονός που εντείνει τις εκτιμήσεις για την ψυχολογική του κατάσταση.

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Ο δήμαρχος της Λειψίας χαρακτήρισε το συμβάν «φριχτή διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», σημειώνοντας ότι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες πολίτες λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ που υπέστησαν.

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, όπου οχήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε πολυσύχναστα σημεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο το 2016, στο Μαγδεβούργο το 2024, καθώς και περιστατικό σε διαδήλωση στο Μόναχο στις αρχές του 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 23:23
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