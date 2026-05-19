Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Την πληροφορία πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχολίασε, μέσω ανακοίνωσή της, και η Νέα Αριστερά, σημειώνοντας: «Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Τζαβέλλα ότι το να λογοδοτούν οι θεσμοί στη Βουλή ή έστω να ενημερώνουν για το σκεπτικό των αποφάσεών τους, δεν είναι ζήτημα καλής προαίρεσης. Είναι υποχρέωση σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία».

Η Νέα Αριστερά, μάλιστα, σημειώνει πως η επίκληση λόγων συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών από τον κ. Τζαβέλλα είναι καταχρηστική και αναφέρει:

«Ο κ. Τζαβέλλας καλείται να ενημερώσει θεσμικά για μια υπόθεση που αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου: τις παρακολουθήσεις και το Predator όπως επίσης και την απόφαση του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές.

Η φερόμενη άρνησή του είναι βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά γιατί έρχεται σε μια στιγμή που η κοινωνία έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτουργούν οι θεσμοί, αλλά οι μηχανισμοί προστασίας της κυβέρνησης».

Το κόμμα τονίζει πως «η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν αποτελεί ένα διακοσμητικό όργανο και κατά συνέπεια η Βουλή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πάρεργο. Και κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν μπορεί να αποφασίζει ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν».

«Ο κ. Τζαβέλλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.