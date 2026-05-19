Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου
15:48 - 19 Μάι 2026

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος, όπως μετέδωσαν την Τρίτη (19/5) κρατικά μέσα ενημέρωσης.      

Πιο αναλυτικά, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζητά επίσης την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι παραπάνω όροι φαίνεται να διαφέρουν ελάχιστα από προηγούμενη πρόταση του Ιράν, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς την ως «σκουπίδια».

Από τη δική του πλευρά, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη απέστειλε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον και ότι υπάρχει πλέον πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Υπό πίεση να επιτευχθεί συμφωνία που θα επέτρεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είχε προηγουμένως εκφράσει την ελπίδα ότι πλησίαζε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ παράλληλα απειλούσε με σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν κατέληγε σε συμφωνία.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του ζήτησαν να αναβάλει την επίθεση, επειδή «θα επιτευχθεί μια Συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ήταν ικανοποιημένες αν μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν που θα απέτρεπε την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Φαίνεται πως υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Αν μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε ανελέητα, θα είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Αντιφατικά μηνύματα

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις που παραμένουν στάσιμες εδώ και έναν μήνα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος υπαινίχθηκε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μετριάζει ορισμένες από τις απαιτήσεις της.

Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν το ένα τέταρτο των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων - συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων - που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Το Ιράν ζητά την πλήρη αποδέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Η ίδια πηγή δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον έδειξε μεγαλύτερη ευελιξία στο να επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει ορισμένες ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι συμφώνησαν σε οτιδήποτε στις συνομιλίες.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, διέψευσε δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Tasnim σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον είχε συμφωνήσει να άρει τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν προτού ανασταλούν στο πλαίσιο εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει χιλιάδες ακόμη ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους στο Λίβανο, στον οποίο εισέβαλε καταδιώκοντας τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Ιρανικά πλήγματα κατά του Ισραήλ και γειτονικών κρατών του Κόλπου έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

Επισημαίνεται ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει σε γενικές γραμμές τηρηθεί, αν και το τελευταίο διάστημα έχουν εκτοξευθεί drones από το Ιράκ προς χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, προφανώς από το Ιράν και συμμάχους του.

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο
Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας
Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ
NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη
«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς
Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων
Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
