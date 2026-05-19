Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Η Ιταλία βρίσκεται σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν την ενέργεια, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ο Τζορτζέτι υπογράμμισε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη πως η τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετική. «Υπάρχει κοινή αναγνώριση ότι η κατάσταση είναι έκτακτη. Πέραν αυτού, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές και τις εξετάζουμε όλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τις Βρυξέλλες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι εξετάζονται διαφορετικές λύσεις ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας για μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους ενέργειας. Σύμφωνα με επιστολή της προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία επικαλείται το Bloomberg, η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει να εντάξει τις σχετικές δαπάνες στην αποκαλούμενη «εθνική ρήτρα διαφυγής».

Η συγκεκριμένη ρήτρα χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις αυξημένων αμυντικών δαπανών και επιτρέπει στα κράτη-μέλη της ΕΕ να αποκλίνουν προσωρινά από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς υπό έκτακτες συνθήκες.

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών τόνισε ακόμη ότι η Ρώμη εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση διαφορετικών επιλογών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως είπε, «το κάνουμε με ηρεμία αλλά και με τη συνείδηση ότι είναι σωστό να υπάρξει παρέμβαση».

Την ίδια ώρα, κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Τζόρτζια Μελόνι έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο ώστε να απορροφήσουν το βάρος της ενεργειακής κρίσης.

Στο εσωτερικό της χώρας, η ιταλική κυβέρνηση αναζητά πρόσθετους οικονομικούς πόρους προκειμένου να παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα, ένα μέτρο που κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ μηνιαίως και λήγει στις 22 Μαΐου. Παράλληλα, ένωση οδηγών φορτηγών έχει ήδη ανακοινώσει πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση από τις 25 Μαΐου.

Ο Τζορτζέτι επιβεβαίωσε επίσης ότι το θέμα της παράτασης των έκτακτων ενεργειακών μέτρων θα τεθεί προς συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής.